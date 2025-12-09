Ukraińcy wskazali, gdzie w Polsce żyje się najlepiej. Dominują dwa kierunki

W swojej analizie Ukraińcy brali pod uwagę warunki dla typowej polskiej rodziny: dwójki pracujących rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolny. Sprawdzali rynek pracy i zarobki, ale też warunki do życia.

Ukraińcy w Polsce. Gdzie żyje się najlepiej?

Istotna była więc m.in. odległość od szpitali, jakość powietrza, dostęp do żłobków i szkół, poziom edukacji, poziom przestępczości czy koszty leczenia. Obozrevatel sprawdzał, w których częściach naszego kraju suma tych wskaźników jest najwyższa i daje nadzieję na najlepsze życie rodzinom z Ukrainy.

Najwyższe miejsce zajęło województwo podlaskie, które doceniono za wysokie poczucie bezpieczeństwa, spokojne warunki dla życia rodzinnego i sprawną infrastrukturę. Chwalono transport publiczny, dojazd do pracy czy dostęp do usług publicznych. Wyniki podnosił np. dostęp do jakościowego internetu.

Ukraińcy ocenili polskie regiony

Kolejne miejsca w rankingu zajęły województwa zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie i lubuskie, a dalej także wielkopolskie i śląskie. Widać mniej więcej, że dominowały regiony z północy i wschodu naszego kraju. Dwa ostatnie województwa punkty nadrabiały obecnością przemysłu.

W analizie brano też pod uwagę ofertę kulturalną i sportową, opcje na spędzanie wolnego czasu. Istotne było także czy mieszkańcy danych województw sami uważali je za bezpieczne i czy czuli się dobrze w swoich gminach.

Portal przypomniał, że uchodźcy z Ukrainy najczęściej wybierają Polskę, Niemcy i Czechy, jako kraje emigracji. Jako że koszty wynajmu mieszkania są w tych państwach wyższe niż w toczonej wojną ojczyźnie, jakość życia jest mocno brana pod uwagę przy decyzji o przeprowadzce.

