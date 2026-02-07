Polacy wyraźnie zniechęcili się do Amerykanów. Naszą sympatię zyskują za to Chińczycy

Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych przeprowadza co pewien czas ciekawy sondaż, w którym bada sympatie Polaków do innych narodów. Sprawdza też regularnie, jak postrzegamy samych siebie. Okazuje się, że pozytywnie swój naród ocenia obecnie 79 Polaków, z czego 41 proc. zdecydowanie pozytywnie, a 38 raczej pozytywnie. Tylko 4 proc. ma negatywny stosunek do rodaków, a 17 proc. jest obojętnych. Widzimy jednak pewien spadek, bo w 2023 roku pozytywnych ocen było aż 87 proc., a negatywnych tylko 3.

Najbardziej lubimy Czechów i Słowaków – otrzymali oni odpowiednio 65 i 63 proc. pozytywnych odpowiedzi. Tylko 2-3 proc. ankietowanych wypowiedziało się negatywnie na temat tych dwóch nacji. Około jedna trzecia to głosy obojętne. Sympatią obdarzamy też Japończyków i mieszkańców krajów skandynawskich: ich oceny wahają się w graniach 59-60 proc. pozytywnych wskazań. Brytyjczycy i Francuzi to z kolei 52 i 51 proc. pozytywnych głosów.

Jak na dłoni widać z kolei duży spadek sympatii do Amerykanów. W 2023 roku pozytywnie oceniało ich 72 proc. Polaków, a negatywnie zaledwie 2 proc. Teraz pozytywnych odpowiedzi jest już tylko 49 proc., a negatywnych 11. Aż 41 proc. badanych wybrało opcję obojętną. Z powodu takich wyników, Amerykanie spadli z wysokiego, drugiego miejsca rankingu, na jedenaste. Pokazuje to, jak szybko z proamerykańskich nastrojów przeszliśmy do pewnego sceptycyzmu. Nie trzeba raczej ekspertów, by dostrzec tu efekty wytężonej „pracy” prezydenta Donalda Trumpa.

Najgorzej oceniamy Rosjan, aż 57 proc. z nas otwarcie mówi o niechęci do tego narodu, a tylko 18 proc. jest pozytywnie nastawionych. Obojętność deklaruje 26 proc. pytanych. Pogorszyły się również nastroje wokół walczących z Rosją Ukraińców. Negatywnych odpowiedzi jest już 27 proc., co stanowi wzrost o 7 pkt. proc. w stosunku do badania z 2023 roku. Pozytywnie ocenia ich 46 proc. Polaków (spadek z 53 proc.). Autorzy badania tłumaczą to zmęczeniem tematem wojny i jej długofalowymi skutkami.

W badaniu odnotowano też spadek sympatii wobec Żydów z 39 do 24 proc. pozytywnych ocen. Wzrosły negatywne oceny – z 20 do 30 proc. Co ciekawe Polacy z większą sympatią zaczęli spoglądać w kierunku Arabów i Chińczyków. W tym pierwszym przypadku mówimy o 30 proc., pozytywnych odpowiedzi (wcześniej 23 proc.) oraz 25 proc. negatywnych (wcześniej aż 41 proc.). W drugim jest to 41 proc. pozytywnych ocen (wcześniej 30). Połowa Polaków postrzega obywateli Chin neutralnie.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 30-31 stycznia 2026 r. na reprezentatywnej grupie 1067 dorosłych Polaków, metodą CATI (wywiad telefoniczny). Poprzednią edycje badania przeprowadzono 27-28 października 2023 r. na próbie 1100 dorosłych Polaków.

