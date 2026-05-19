Nie żyje były wicenaczelny „Wprost”. Marek Zieleniewski miał 64 lata

Nie żyje Marek Zieleniewski, były wicenaczelny „Wprost”

Marek Zieleniewski, wieloletni zastępca redaktora naczelnego tygodnika „Wprost”, zmarł w wieku 64 lat. Informacja o jego śmierci pojawiła się w mediach społecznościowych w niedzielę 17 maja.

O odejściu dziennikarza poinformowała jego siostrzenica i chrześniaczka. We wpisie pożegnała go osobistymi słowami.

„Gdziekolwiek teraz jest, mam nadzieję, że odnalazł spokój i ukojenie. Był wyjątkowym człowiekiem – ambitnym, czasem zadziornym, ale przede wszystkim kochającym ponad wszystko swoich bliskich” – napisała Julia Zieleniewska.

Marek Zieleniewski był związany z „Wprost” przez długie lata

Marek Zieleniewski pracował w tygodniku „Wprost” od 1983 do 2004 roku. Przez 15 lat pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego. Był związany z redakcją w okresie największej popularności tygodnika.

Po zakończeniu pracy w mediach przeszedł do branży public relations. Był m.in. dyrektorem departamentu komunikacji w Grupie Prokom. Współpracował także ze Zbigniewem Niemczyckim, właścicielem Grupy Curtis i byłym prezesem Polskiej Rady Biznesu.

W ostatnich latach Marek Zieleniewski nadal działał zawodowo w sektorze komunikacji i PR. Od jesieni 2024 roku był związany z agencją OneMulti jako account manager. Następnie przeszedł do nowo powstałej agencji TrustedONE.

Pogrzeb Marka Zieleniewskiego. Rodzina przekazała szczegóły ceremonii

Rodzina przekazała również informacje dotyczące uroczystości pogrzebowych. Pogrzeb Marka Zieleniewskiego odbędzie się 25 maja o godz. 11:00 na Cmentarzu Północnym w Warszawie.

Bliscy poprosili, by zamiast kwiatów wesprzeć fundację Słonie na Balkonie z dopiskiem „Kwiatek od Marka”.