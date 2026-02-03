Po Grenlandii, Trump bierze się za Kubę. „Element większej układanki”
Donald Trump
Choć wypowiedzi prezydenta Trumpa na temat Grenlandii, Kuby i Iranu mogą sprawiać wrażenie chaotycznych lub motywowanych bieżącymi kaprysami amerykańskiego prezydenta, w rzeczywistości układają się w spójną logikę realizacji amerykańskich interesów. I choć zmienił się język i ton przekazu, cele USA pozostają te same. Chodzi o bezpieczeństwo i utrzymanie kontroli nad kluczowymi obszarami strategicznymi, nadzór nad globalnymi rynkami energii oraz realne zdolności sojusznicze. W tym sensie polityka zagraniczna epoki Trumpa nie jest zerwaniem z dotychczasową linią USA, lecz jej bardziej bezpośrednim i bezkompromisowym wariantem.

Ostatnie wypowiedzi i działania Donalda Trumpa, zwłaszcza te dotyczące Kuby czy Iranu, nie są przypadkowymi gestami ani elementami nieuzasadnionej aktywności dyplomatycznej USA. Dotychczas Trump był krytykowany za rezygnację z pełnienia roli globalnego strażnika wolności i demokracji. Zapowiedzi aktywnej walki z lewicowym reżimem na Kubie i fundamentalistycznymi władzami Iranu powinny zatem wywołać reakcję odwrotną w postaci oklasków i okrzyków poparcia. Jednak polityka zagraniczna powinna być wolna od takich emocjonalnych zmian, ponieważ realne interesy państw, szczególnie mocarstw nie podlegają takim fluktuacjom. Polityka zagraniczna obecnej administracji jest bowiem odzwierciedleniem konsekwentnej wizji polityki międzynarodowej, którą Trump realizował już podczas swojej pierwszej kadencji, a którą dziś próbuje reaktywować i wzmocnić. I – wbrew obiegowym opiniom – nie jest ona wcale tak różna od działań innych amerykańskich prezydentów.

Europejska krótkowzroczność i strategiczna słabość

