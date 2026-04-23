„Zatapiać każdy statek”. Trump nie przebiera w środkach

23 kwietnia Donald Trump poinformował w serwisie Truth Social, że wydał rozkaz Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych „zatapiać każdy statek — nawet najmniejsze jednostki — który rozmieszcza miny na wodach cieśniny Ormuz” . Jak dodał, „nie ma miejsca na wahanie” , a jednostki przeciwminowe USA „już teraz oczyszczają cieśninę” . „Polecam kontynuowanie tych działań, ale na trzykrotnie zwiększoną skalę” – napisał polityk.

Prezydent USA poinformował również, że jego kraj ma „pełną kontrolę nad cieśniną” . „Żaden statek nie może wpłynąć ani wypłynąć bez zgody Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Jest ona szczelnie zamknięta do czasu, aż Iran będzie gotowy zawrzeć porozumienie” – napisał Trump.

Iran umieścił miny w cieśninie

W czwartek The Washington Post poinformował, że przedstawiciele Pentagonu przekazali komisji ds. sił zbrojnych Izby Reprezentantów, że Iran mógł umieścić 20 lub więcej min w cieśninie Ormuz. Część z nich miała zostać rozmieszczona przy pomocy małych łodzi. Według ekspertów usunięcie wszystkich min mogłoby zająć około sześciu miesięcy. Resort miał też poinformować, że taka operacja nie może się odbyć przed zakończeniem wojny.

Jak przypomniano, „Iran rozpoczął rozmieszczanie min w cieśninie w marcu, podczas gdy siły amerykańskie i izraelskie kontynuowały ataki na ten kraj” .

Co z rządami w Iranie?

W kolejnej publikacji ocenił, że „Iran ma ogromny problem z ustaleniem, kto jest jego przywódcą” . Według Trumpa dochodzi tam do „ wewnętrznych walk między 'twardogłowymi' , którzy ponoszą duże porażki na polu bitwy, a 'umiarkowanymi', którzy wcale nie są tacy umiarkowani (choć zyskują szacunek!)”.

Donald Trump zacytował też publikację Washington post na temat konfliktu z Iranem. Polityk zgodził się ze stwierdzeniem amerykańskiego publicysty Marca Thiessena, który stwierdził, że „Trump nie potrzebuje umowy, żeby uzyskać to, czego chce od Iranu” . „Bardzo prawdziwe” – odpowiedział na to stwierdzenie polityk.

Czytaj też:

Konflikt w Zatoce uderzył w rynek rolny. Pszenica i soja są najdroższe od miesięcyCzytaj też:

Ceny gazu rosną? Rządy szykują plan B i mówią wprost o węglu