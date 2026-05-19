Mąż Beaty Klimek uciął krążące doniesienia ws. policji. „To plotki”

Trwa śledztwo w sprawie zaginięcia Beaty Klimek. Prokuratura przedłużyła je do 14 listopada. Zaplanowano „przeprowadzenie kolejnych czynności procesowych”. Ze względu na dobro postępowania informacje nie są przekazywane opinii publicznej. Śledztwo toczy się w sprawie, a nie przeciwko komuś. W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia o rzekomej kolejnej wizycie policji na posesji męża 47-latki. Jan K. w rozmowie z „Faktem” zapewnił, że „to plotki”.

– Nie było żadnych kolejnych przeszukań na mojej posesji. Nie mam też żadnych informacji na temat toczącego się śledztwa, bo nikt o niczym mnie nie informuje. Nie wypowiadam się w tej sprawie, bo po tym, jak zostałem potraktowany, odciąłem się od tego wszystkiego – powiedział mężczyzna. Mąż Beaty Klimek zwrócił uwagę, że „żył z nią tyle lat i ma nadzieję, że jego żona żyje i pewnego dnia się odnajdzie”. – Jak to mówią, nadzieja umiera ostatnia – podsumował Jan K.

Zaginięcie Beaty Klimek. Co wiadomo w sprawie mieszkanki Poradza?

W sieci wciąż aktywna jest zbiórka na pomoc w odnalezieniu 47-latki, która powstała miesiąc po zaginięciu kobiety. Siostrzenica Beaty Klimek zaznaczyła, że jej ciocia „swoim mieszkaniu miała kamerę skierowaną na wejście do niego, ponieważ nie czuła się w nim bezpiecznie”. Nagrała ona, jak 47-latka wyszła odprowadzić dzieci, a potem kamera nic już nie nagrała, bo została odłączona od kontaktu.

„Takich niezgodności w sprawie jest o wiele więcej” – podkreślono. Pieniądze miały zostać przeznaczone na działania wielokierunkowe, m.in. adwokata oraz prywatnego detektywa. Szacunkową kwotę ustalono na 30 tysięcy złotych, ale udało się zebrać ponad 66 tys. Zapewniono także, że „informacje będą aktualizowane na bieżąco”.

