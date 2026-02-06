Tarczyński ma swoje pięć minut sławy. Donald Trump nagłośnił jego słowa

Donald Trump na Truth Social zamieszczał już liczne przeróbki z użyciem sztucznej inteligencji, niezbyt przemyślane wypowiedzi czy kontrowersyjne cytaty z innych polityków. W piątek 6 lutego opublikował dwa nagrania z udziałem polskiego polityka, europosła Dominika Tarczyńskiego z PiS. Nie podał, z jakiego okresu są obie wypowiedzi, ani nie dodawał żadnego kontekstu. Widać jedynie, że opublikował je to samo konto na TikToku, dodając brytyjską flagę w tle.

Trump nagłośnił wypowiedzi Tarczyńskiego. Dotyczyły migracji

Tematem wystąpień Tarczyńskiego była migracja. W pierwszym z nich eurodeputowany odpowiadał na pytanie o to, ilu uchodźców przyjęła Polska. Stwierdził, że „zero”, po czym doprecyzował, że ma na myśli konkretną grupę. – Jeżeli pyta mnie pani o muzułmańskich nielegalnych imigrantów, to żadnego. Nawet jeden nie przyjedzie do Polski. Nawet jeden, jeżeli jest nielegalny – podkreślał.

Zaraz jednak dodał, iż nasz kraj nie blokuje wstępu wszystkim uchodźcom. – Przyjęliśmy ponad 2 miliony Ukraińców, którzy pracują którzy są spokojni w Polsce. Nie przyjmiemy nawet jednego muzułmanina, ponieważ to obiecaliśmy – podkreślał. Dziennikarka słusznie zwróciła jednak uwagę, że nie pytała o nielegalnych imigrantów, ale uchodźców. Następnie prowadząca program odniosła się do opinii Jeana-Claude'a Junckera, który nazwał Tarczyńskiego „rasistą”.

– Oczywiście, ponieważ tego nasi obywatele oczekują od naszego rządu. To po pierwsze. To dlatego nasz rząd został wybrany. To dlatego Polska jest tak bezpieczna. To powód, dla którego nie mieliśmy nawet jednego ataku terrorystycznego. Spójrzcie na ulice w Polsce. Możemy być nazywani populistami, nacjonalistami, rasistami. Nie dbam o to. Obchodzi mnie moja rodzina i mój kraj – podkreślał.

Tarczyński do UE: Uczcie się od Polski, bądźcie jak Polska

W kolejnym nagraniu widzimy fragment wystąpienia Tarczyńskiego w Parlamencie Europejskim. Podawał korzystne statystyki Polski po pandemii Covid-19 i podkreślał, że nasz kraj przeczy argumentom o potrzebie sprowadzania wykształconych imigrantów. – Nie potrzebujemy waszych lekarzy, nie potrzebujemy waszych inżynierów. Weźcie ich sobie wszystkich i płaćcie za nich – apelował Tarczyński.

– Nie potrzebujemy ich, a wiecie dlaczego? Bo nie ma żadnych ataków terrorystycznych w Polsce. Dlaczego? Bo nie ma nielegalnej imigracji w Polsce – przekonywał. Warto tutaj jednak przypomnieć o problemach z przewozem nielegalnych migrantów przez Polskę, z kryzysem na wschodniej granicy i z aferą wizową z końcówki ostatnich rządów PiS. – Nie uczcie nas o demokracji, ponieważ wiemy czym jest demokracja. Uczcie się od Polski, bądźcie jak Polska – podsumował Tarczyński.

