Kuriozalny pomysł Mateckiego. Żulczyk nie wytrzymał

Dominik Tarczyński wywołał skandal swoimi pochwałami pod adresem ICE (amerykański Urząd ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł), który prowadzi operację przeciwko migrantom w USA. W trakcie jednej z interwencji zginęła 37-letnia Renee Good. Zaledwie kilka dni później europoseł PiS pogratulował agentom ICE interwencji, w której zginął Alex Pretti, 37-letni pielęgniarz. Polityk może mieć poważne problemy, ponieważ Roman Giertych zapowiedział wniosek do prokuratury.

Dariusz Matecki chce ICE w Polsce

Europoseł PiS znalazł natomiast obrońcę w Dariuszu Mateckim, który pochwalił twardą walkę z nielegalną migracją. Przy okazji parlamentarzysta wpadł na zaskakujący pomysł. Polityk PiS stwierdził, że w Polsce powinny funkcjonować jednostki na wzór amerykańskiego ICE.

We wpisie w mediach społecznościowych Dariusz Matecki wymienił szereg pomysłów na polską politykę migracyjną. „Opcja jest prosta – zero nielegalnych migrantów w Polsce. Jednostronne wypowiedzenie paktu migracyjnego. Mocne ograniczenie legalnej migracji z krajów trzeciego świata, w tym islamskich. Pełna odpowiedzialność agencji zatrudnienia bądź uczelni za ściągniętych do Polski obcokrajowców” – wyliczał.

Poseł PiS chciałby również, „aby wojsko i Straż Graniczna miały pełne prawo do użycia broni na granicach”. Co więcej, według polityka „organizacje pozarządowe wspierające nielegalną migrację powinny być traktowane jak terroryści”.

Żulczyk nie wytrzymał. Mocna reakcja po słowach Mateckiego

Pomysły Dariusza Mateckiego wyraźnie oburzyły Jakuba Żulczyka. „Napisz wprost że po prostu zrobiłbyś sobie z kumplem małe polowanko. Polatalibyście sobie w strojach moro. Coś wrzucili do jakiegoś kebaba. Zatrzymali uzbrojonego lewaka. Was głąby te migawki z Ameryki kręcą tym samym hajem co oglądany za dzieciaka z magnetowidu Rambo” – komentował pisarz.

„Donald Trump to dla was postać jak jakiś Van Damme. Lgniecie do tego świata jak mali samotni chłopcy. Tylko uważaj korniszonie jest 2026 rok, jesteście obaj po 40-tce i jesteście w Sejmie” – dodał autor słynnego „Ślepnąc od świateł”.

Czytaj też:

Kryzys w strukturach PiS. Kaczyński ma powody do obaw?Czytaj też:

Wymijająca reakcja Nawrockiego. Wojskowi są wściekli