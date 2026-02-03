Najpopularniejsi polscy politycy na YouTube. Tyle zarabiają na swoich kanałach

Sławomir Mentzen, Dariusz Matecki i Patryk Jaki to politycy, których wysokie miejsca w rankingu najpopularniejszych polityków na YouTube nie zaskakują. W oczy rzuca się fakt, że platformę streamingową podbili przedstawiciele prawej strony sceny politycznej. Próżno tu szukać kogoś popularnego spoza PiS i Konfederacji.

Z omówionej przez Wirtualne Media analizy Instytutu Monitorowania Mediów wynika, że w 2025 roku najpopularniejszy na polskim YouTube był Sławomir Mentzen z Konfederacji. Kandydat na prezydenta uzbierał aż 147,3 mln odsłon przy swoich materiałach. Drugie miejsce przypadło Dariuszowi Mateckiemu z Prawa i Sprawiedliwości. Polityk kojarzony z aferą hejterską miał aż 112,4 mln odsłon przy swoich nagraniach.

Na trzeciej pozycji uplasował się Jan Kanthak z PiS z wynikiem 93,7 mln odsłon. Czwarty był Sebastian Kaleta z (90,8 mln), piąty Patryk Jaki z (70,8 mln), szósty Jacek Ozdoba (63,4 mln), siódmy Michał Woś (46,8 mln), a ósmy Andrzej Śliwka (36,3 mln). Wszyscy wymienieni politycy to przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości.

Dopiero na dziewiątym miejscu rankingu znalazł się prezydent Karol Nawrocki z 35,9 mln wyświetleń. Pamiętać jednak należy, że do głównego nurtu polskiej polityki wszedł stosunkowo niedawno. Pierwszą dziesiątkę zamyka jedyna kobieta w czołówce, Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji z 31,1 mln odsłon.

Na dalszych pozycjach pojawiają się Przemysław Czarnek (30,8 mln), Piotr Mueller (29,1 mln) i Marek Jakubiak (23,1 mln), wszyscy z PiS. Dopiero kolejny Rafał Trzaskowski (21, 3 mln) z Koalicji Obywatelskiej i Grzegorz Braun (18,7 mln) z Konfederacji Korony Polskiej reprezentują inne partie.

Na jakie zarobki mogą liczyć politycy na YouTube?

Rzecznik prasowy Konfederacji Wojciech Machulski wyjaśniał, że dochody z YouTube Sławomir Mentzen uzyskuje w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. W oświadczeniu z 2025 roku jest to 470 405,12 zł. Nie wiadomo, jaka część z tej kwoty to wynagrodzenie za materiały na YT. W wywiadzie z Żurnalistą sam polityk przyznał jednak, że za wywiady z Karolem Nawrockim i Rafałem Trzaskowskim na jego kanale zarobił w 2025 roku około 350 tys. zł.

Dariusz Matecki w oświadczeniu majątkowym za 2024 rok pisał o 78 tys. zł z YouTube. Tłumaczył, że nie zarabia wiele ze względu na krótką formę jego nagrań. Sebastian Kaleta deklarował 3459,49 zł dochodów z YouTube, a Jan Kanthak – 9961,63 zł. Patryk Jaki nie podał danych, które pozwoliłyby na oszacowanie zarobków z YT. W 2023 roku uzyskał z tego tytułu 40 tys. zł.

Ekspert Łukasz Skalik z agencji Video Brothers w rozmowie z Wirtualnymi Mediami podkreślał przy tym, że kontrowersyjni twórcy ze względu na politykę YouTube mogą zarobić znacznie mniej niż ich bardziej wyważeni koledzy, nawet przy sporych różnicach w liczbie odsłon.

