Ich hity znali wszyscy. Nie żyje lider zespołu 3 Doors Down

Brad Arnold pod koniec życia zmagał się z chorobą nowotworową, o czym poinformował fanów 3 Doors Down w maju ubiegłego roku. Jak przekazano w komunikacie o śmierci artysty, zmarł on we śnie, otoczony przez rodzinę i bliskich.

Zmarł Brad Arnold. Lider zespołu 3 Doors Down

Oświadczenie o śmierci wokalisty podkreślało jego zasługi dla muzyki rockowej. „Jako członek – założyciel, wokalista i pierwszy perkusista 3 Doors Down, Brad pomógł na nowo zdefiniować muzykę rockową głównego nurtu, łącząc przystępność post-grunge'u z emocjonalnie bezpośrednimi kompozycjami i tekstami, z którymi utożsamiali się zwyczajni słuchacze” – czytamy w pożegnalnej wiadomości.

Kompozycje Brada nazwano wyznacznikiem dla pokolenia i jednymi z najbardziej trwałych hitów początku XXI wieku. Wspomniano pierwszy przebój zespołu – „Kryptonite”, który Brad napisał na lekcji matematyki w wieku 15 lat. „Jego muzyka rozbrzmiewała daleko poza sceną, tworząc momenty połączenia, radości, wiary i dzielonych doświadczeń, które będą żyły jeszcze długo po tym, jak znikną sceny, na których występował” – podkreślano.

„Przede wszystkim był on oddanym mężem Jennifer, a jego dobro, humor i hojność dotykały każdego, kto był na tyle szczęśliwy, by go znać. Ci najbliżej niego zapamiętają nie tylko jego talent, ale także ciepło, pokorę, wiarę i głęboką miłość dla swojej rodziny i przyjaciół” – zaznaczano w pożegnalnym wpisie. Dodawano, że rodzina jest głęboko wdzięczna za wyrazy wsparcia, a jednocześnie prosi o uszanowanie jej prywatności. „Będziemy za nim głęboko tęsknić i na zawsze pamiętać” – podsumowano.

Do największych hitów grupy 3 Doors Down poza „Kryptonite” należały też „Here Without You” i „When I'm Gone”. W 2001 roku zespół zgarnął nagrodę American Music Award w kategorii „Ulubiony nowy artysta pop/rock”. Ich pierwszy album „The Better Life” pojawił się w 2000 roku, a ostatni „Us and the Night” wydano w 2016.

