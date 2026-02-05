Donald Tusk w Kijowie. Cel wizyty jest jeden

W czwartek przed godz. 8 rano premier Donald Tusk pojawił się na dworcu kolejowym w Kijowie – poinformowała Kancelaria Premiera, publikując zdjęcie z momentu powitania. Szefa rządu przyjął widoczny na zdjęciu szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha. „W tym dramatycznym czasie Ukraina nie może pozostać sama” – podkreślił premier.

Ukraina w ostatnim czasie zmaga się z ogromnymi problemami. Są one spowodowane m.in. wyjątkowo ostrą zimą i falą siarczystych mrozów oraz atakami Rosjan na infrastrukturę krytyczną.

W efekcie ataków oraz mrozu setki Ukraińców nie ma dostępu do ogrzewania. Dostawy prądu w całym kraju są mocno ograniczone. W obwodzie charkowskim temperatury spadły do nawet -28 stopni Celsjusza. W efekcie władze regionu zdecydowały o przymusowej ewakuacji rodzin z dziećmi z kilku miejscowości w gminie Starosałtowska.

