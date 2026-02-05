Pilna konferencja Tuska i Zełenskiego. Tak prezydent Ukrainy uhonorował Polaków
Udostępnijdodaj Skomentuj

Pilna konferencja Tuska i Zełenskiego. Tak prezydent Ukrainy uhonorował Polaków

Dodano: 
Z ostatniej chwili. Wkrótce więcej informacji.
Z ostatniej chwili. Wkrótce więcej informacji. Źródło: Wprost
W Kijowie doszło do spotkania Donalda Tuska z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy w ciepłych słowach podkreślił ogromną rolę Polski we wspieraniu zaatakowanego przez Rosję kraju.

W czwartek 5 lutego Donald Tusk przybył z wizytą do Ukrainy. Po godz. 14:00 odbyła się wspólna konferencja polskiego premiera i Wołodymyra Zełenskiego. – Mieliśmy bardzo ważną rozmowę, omówiliśmy wiele kwestii, ale chciałbym zacząć od tego, że dziękuję Polsce i narodowi polskiemu za wsparcie dla Ukrainy – i teraz, w czasie rosyjskiej inwazji, i przez te wszystkie lata, od czasów odzyskania przez Ukrainę niepodległości. Polska była i bardzo liczę, że nadal będzie naszym stałym przyjacielem – rozpoczął Wołodymyr Zełenski.

Więcej informacji wkrótce.

Źródło: WPROST.pl