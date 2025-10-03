Przełom ws. ekshumacji na Wołyniu. Będą nowe pozwolenia

– Ukraina w najbliższym czasie wyda Polsce nowe pozwolenia na prace poszukiwawcze i ekshumacje, w tym w Ugłach na Wołyniu i w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim – zapowiedział dyplomata.

Bodnar zaznaczył, że Ukraina ma z Polską „odpowiednie ustalenia, które są realizowane”. – Oczekujemy, że prace będą trwały także w innych miejscach, w których sprawie zwracały się strona ukraińska i polska. Strona ukraińska jest do tego gotowa i wyda pozwolenia w najbliższym czasie – powiedział.

Jak dodał ukraiński dyplomata, „do wydania pozwoleń może dojść już w najbliższych tygodniach”.

Nowe zgody na ekshumacje na Wołyniu. Ambasador Ukrainy komentuje

Prace ekshumacyjne prowadzi nie tylko strona polska. Od wtorku poszukiwania trwają w Jureczkowej na Podkarpaciu, gdzie mogą spoczywać szczątki około dwudziestu członków Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA). Na miejscu pracują przedstawiciele polskiego i ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej.

Na działanie te Polska wydała zgodę w czerwcu. – Stworzono wszelkie niezbędne warunki do pracy. Działania poszukiwawcze potrwają do trzech tygodni – przekazał ambasador.

Kolejne ekshumacje. Poprzednie prowadzono wiosną

Działania te są jednymi z trzech, o które wnioskowała strona ukraińska. Pozostałe dotyczą cmentarza w Przemyślu oraz Łaskowa koło Hrubieszowa.

Jeżeli chodzi o stronę polską, w tym roku przeprowadzone zostały już ekshumacje w dawnej wsi Puźniki w obwodzie tarnopolskim. Odnaleziono tam szczątki co najmniej 42 osób, które miały zostać zamordowane nocą z 12 na 13 lutego 1945 roku przez ukraińskich nacjonalistów.

Ekshumacje przeprowadzono także we Lwowie, gdzie odnaleziono szczątki co najmniej 31 żołnierzy Wojska Polskiego poległych w obronie miasta we wrześniu 1939 roku.

Kwestia ekshumacji od lat budzi napięcia między Warszawą i Kijowem. W 2017 r. ukraiński IPN wprowadził zakaz takich działań po zdemontowaniu pomnika UPA w Hruszowicach. Został on zniesiony dopiero w listopadzie 2024 r.

Czytaj też:

Niecodzienne zjawisko nad polsko-ukraińską granicą. Eksperci rozwiali wątpliwościCzytaj też:

Obawy Europy o wojnę Rosji z NATO. Putin: Uspokójcie się, śpijcie spokojnie