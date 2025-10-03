Niecodzienne zjawisko nad polsko-ukraińską granicą. Eksperci rozwiali wątpliwości

W środę 1 października dokładnie o godzinie 20:00:48 systemy projektu Skytinel do monitoringu nieba nad Polską, które koncentrują się przede wszystkim na rejestrowaniu spadków meteorytów, wykryły bolid w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej. Zjawisko zaobserwowali również liczni świadkowie. Meteoroid został także zarejestrowany przez przydomowe kamery monitoringu oraz rejestratory samochodowe. Bolid można było dostrzec nawet z odległości ponad 500 kilometrów.

Zjawisko zaczęło być widoczne prawie dokładnie na granicy Polski i Ukrainy, na wschód od Przewodowa. Skała przemieszczała się w kierunku północ, północny – wschód. W pewnym momencie doszło do gwałtownego rozpadu meteoroidu, a następnie można było zaobserwować spadek niewielkich, szybko dogasający fragmentów. Największy z nich przestał być widoczny w rejonie położonego przy granicy ukraińskiego miasta Uściług.

Bolid w pobliżu granicy polsko-białoruskiej. Symulacje wskazują, gdzie mógł spaść i w jakiej formie

Według symulacji meteoryt miał szansę dotrzeć do gruntu jedynie w postaci 100 gramów, któremu prawdopodobnie towarzyszyła niewielka liczba drobniejszych odłamków. Wyznaczony obszar spadku znajduje się jedynie kilka kilometrów na wschód od Uściługa i ma 5,5 km długości oraz około jeden km szerokości. Większość obszaru zajmują pola uprawne, jednak największy fragment tego meteorytu znajduje się prawdopodobnie na terenach leśnych w pobliżu miejscowości Trościanka w Ukrainie.

Jak podkreślono przed wejściem w atmosferę, meteoroid obiegał Słońce w nieco ponad 3,5 roku i pochodził z pasa planetoid między Marsem i Jowiszem. To właśnie z tego rejonu Układu Słonecznego pochodzi zdecydowana większość skał, które prowadzą do spadków meteorytów.

