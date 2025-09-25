Rosyjskie samoloty nad Polską powinny być zestrzeliwane? Sondaż daje odpowiedź

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku, Radosław Sikorski wygłosił przemówienie, które odbiło się echem na świecie.

Sikorski o zestrzeliwaniu rosyjskich samolotów

– Mam tylko jedną prośbę do rządu rosyjskiego: jeśli kolejny pocisk lub samolot wleci w naszą przestrzeń powietrzną bez pozwolenia, celowo lub przez pomyłkę, i zostanie zestrzelony, a wrak spadnie na terytorium NATO, proszę, nie przychodźcie tu się skarżyć. Zostaliście ostrzeżeni – mówił szef polskiej dyplomacji.

Wicepremier przypomniał, że oprócz naruszenia estońskiej przestrzeni powietrznej, inne rosyjskie myśliwce tego samego dnia naruszyły strefę bezpieczeństwa nad polską platformą wiertniczą w naszej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim. – Jeżeli to były przypadki, dlaczego nie przedstawiono dowodów, nie przyznano się do nich i nie przeproszono? Tego nie usłyszeliśmy – podkreślał Sikorski.

Sondaż. Co robić z rosyjskimi samolotami w Polsce?

W związku z tamtą wypowiedzią SW Research zapytało Polaków, czy ich zdaniem Polska powinna zestrzeliwać rosyjskie samoloty, jeśli naruszą polską przestrzeń powietrzną. Aż 67,6 proc. ankietowanych stwierdziło, że tak właśnie należy postępować. Z tej liczby 40,5 proc, wybrało opcję „zdecydowanie tak”, a 27,1 proc. „raczej tak”. 6 proc. pytanych wybrało odpowiedź „raczej nie”, a 3,7 proc. „zdecydowanie nie”. 22,7 proc. pytanych nie miało zdania w tej sprawie.

Badanie zostało zrealizowane przez SW Research dla Wirtualnej Polski w dniach 23-24 września 2025 metodą wywiadów on-line (CAWI – Computer-Assisted Web Interview). W ramach badania przeprowadzono 846 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy – próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

