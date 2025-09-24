Tak mówiono o Sikorskim w USA. Wszystko nagrały kamery

Radosław Sikorski przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Szef MSZ wraz z prezydentem Karolem Nawrockim uczestniczą w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W trakcie obrad Rady Bezpieczeństwa polski wicepremier wygłosił mocne przemówienie.

Mocne przemówienie Sikorskiego w ONZ

– Mam tylko jedną prośbę do rządu rosyjskiego: jeśli kolejny pocisk lub samolot wleci w naszą przestrzeń powietrzną bez pozwolenia, celowo lub przez pomyłkę, i zostanie zestrzelony, a wrak spadnie na terytorium NATO, proszę, nie przychodźcie tu się skarżyć. Zostaliście ostrzeżeni – podkreślił Radosław Sikorski.

Wiceszef polskiego rządu przypomniał, że oprócz naruszenia estońskiej przestrzeni powietrznej, inne rosyjskie myśliwce tego samego dnia naruszyły strefę bezpieczeństwa nad polską platformą wiertniczą w naszej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim.

– Jeżeli to były przypadki, dlaczego nie przedstawiono dowodów, nie przyznano się do nich i nie przeproszono? Tego nie usłyszeliśmy – dodał Radosław Sikorski.

Sikorski zachwycił w USA. Tak oceniono wystąpienie szefa MSZ

Tymczasem kamery zarejestrowały wymianę zdań między prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem a specjalnym wysłannikiem USA ds. Ukrainy Keithem Kelloggiem. Nagranie udostępnił w mediach społecznościowych amerykański dziennikarz Misha Komadovsky.

Politycy komentowali przemówienie Radosława Sikorskiego. – To, co powiedział Sikorski, wydało mi się bardzo dobre – powiedział przedstawiciel amerykańskiej dyplomacji. W odpowiedzi fiński przywódca stwierdził, że szef polskiego MSZ nie był zbyt delikatny. – To na pewno. Teraz Zachód będzie musiał podjąć się jeszcze trudniejszej roli i jeszcze mocniej podnosić kwestie obaw związanych z działalnością Rosjan – tłumaczył Keith Kellogg.

