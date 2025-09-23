Trump zaskoczył słowami o Ukrainie. Sikorski reaguje

W Nowym Jorku trwa 80. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Na marginesie obrad doszło do spotkania Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. W trakcie wspólnej konferencji obu prezydentów jeden z dziennikarzy zapytał, czy państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty naruszające ich przestrzeń powietrzną. – Tak myślę – odparł amerykański przywódca.

Trump zaskoczył. Sikorski reaguje

Reporter próbował dopytywać, czy Stany Zjednoczone wsparłyby w tym swoich sojuszników. Tutaj odpowiedź Donalda Trumpa była nie do końca jasna. Prezydent podkreślił, że „to zależy od okoliczności, ale tak, jesteśmy bardzo mocni w sprawie NATO”.

Do słów Donalda Trumpa odniósł się Radosław Sikorski. „Roger that” – napisał szef MSZ. Słowa te są używane w komunikacji radiotelefonicznej i oznaczają potwierdzenie, przyjęcie komunikatu.

twitter

Trump zmienia zdanie ws. wojny w Ukrainie

Po zakończeniu spotkania z Wołodymyrem Zełenskim prezydent USA zamieścił obszerny wpis w serwisie Truth Social. Brzmi on zupełnie inaczej niż wcześniejsze wypowiedzi Donalda Trumpa na temat wojny w Ukrainie. Tym razem polityk stwierdził, że Ukraina jest w stanie odzyskać swoje terytoria w pierwotnej formie przy wsparciu państw europejskich, a także wsparciu finansowym Europy i NATO.

Do takich wniosków amerykański przywódca doszedł po „poznaniu i pełnym zrozumieniu sytuacji militarnej i gospodarczej Ukrainy i Rosji oraz po dostrzeżeniu problemów gospodarczych, jakie stwarza to kraju Władimira Putina”.

W dalszej części wpisu Donald Trump podkreślił, że „Rosja toczy bezcelową walkę od trzech i pół roku w wojnie, której zwycięstwo realnej potędze militarnej powinno zająć niecały tydzień”. Następnie określił kraj Władimira Putina mianem „papierowego tygrysa”.

W opinii prezydenta USA kiedy „Rosjanie dostrzegą, co naprawdę dzieje się podczas tej wojny, zobaczą braki na rynku i dowiedzą się, że wszystkie wydatki idą na sfinansowanie działań wojskowych, to Ukraina będzie w stanie odzyskać swój kraj w jego pierwotnej formie, a kto wie, może nawet pójść dalej”.

Polityk dodał, że „Władimir Putin oraz Rosja mają ogromne problemy gospodarcze, dlatego czas, żeby Ukraina zaczęła działać”.

Czytaj też:

Sikorski obok Nawrockiego. Zaskakujące obrazki z USACzytaj też:

Wpadka podczas przemówienia Trumpa. Tak zareagował prezydent USA