Wpadka podczas przemówienia Trumpa. Tak zareagował prezydent USA

Donald Trump swoje wtorkowe przemówienie podczas 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ rozpoczął od skomentowania problemów technicznych. Prezydent USA zwrócił uwagę, że jego teleprompter nie działa. – Mimo wszystko bardzo cieszę się, będąc tutaj z wami – oznajmił.

Prezydent USA rozpoczął swoje wystąpienie od przypomnienia, że ostatni raz przemawiał w tej sali sześć lat temu. – Od tamtej pory działa zniszczyły pokój, który zbudowałem na dwóch kontynentach. Era spokoju i stabilizacji ustąpiła przed jednym z największych kryzysów naszych czasów – dodał. Następnie stwierdził, że rządy Joe Bidena doprowadziły do tego, że Stany Zjednoczone "wpadł w istną spiralę nieszczęść".

