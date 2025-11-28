Dylemat Trumpa w sprawie pokoju w Ukrainie. „Zwycięstwo w prezencie?”

Jest taki stary dowcip o tym, co myśli kogut, biegnąc za kurą. Nie będę go tu cytować, bo jest wulgarny, a poza tym i tak go chyba wszyscy znają. Do opisu kolejnej odsłony światowej psychodramy o tym, jak Amerykanie sprzedają Ukrainę Putinowi, nadaje się jednak doskonale. Oto jurny kogut zza oceanu rusza w kolejną pogoń za iluzorycznym pokojem, nie przejmując się w zasadzie niczym innym poza samym truchtem. Bo ruch, jak wiadomo, to samo zdrowie.

W imię tej zasady Donald Trump wydaje się więc kompletnie ignorować kompromitujące jego administrację szczegóły, np. ujawnione przez agencję Bloomberg nagrania, świadczące o pełnej kolaboracji jego zausznika, Steve’a Witkoffa, z Kremlem. Nie jest aż tak istotne, kto wsypał totumfackiego Trumpa: zazdrosny o wpływy sekretarz stanu Marco Rubio, patrioci w amerykańskich służbach, niechętni jakiemukolwiek pokojowi Rosjanie, czy może Ukraińcy, próbujący odstrzelić trzymającego z Moskwą negocjatora.

Znacznie ważniejsze jest to, że Rosjanie tylko z pozoru mogą cieszyć się z wpływów, jakie daje im Witkoff. W rzeczywistości jego prorosyjskie szarże negocjacyjne zawsze kończą się tak samo.