Przełom w sprawie wojsk USA w Polsce? Pentagon wydał zgodę
Udostępnijdodaj Skomentuj

Przełom w sprawie wojsk USA w Polsce? Pentagon wydał zgodę

Dodano: 
Żołnierz USA
Żołnierz USA Źródło: Shutterstock / Michele Ursi
Polska chce, by amerykańscy żołnierze stacjonowali nad Wisłą na stałe. Wiceszef MON Paweł Zalewski przekazał, że Pentagon jest gotowy do rozpoczęcia rozmów.

Rząd chce odejść od obecnego systemu rotacyjnej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Wiceszef MON Paweł Zalewski ujawnił, że podczas rozmów w Pentagonie zaproponował rozpoczęcie negocjacji dotyczących stałego stacjonowania wojsk USA w naszym kraju.

Jak podkreślił, działał z upoważnienia ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Według Zalewskiego strona amerykańska zgodziła się na rozpoczęcie rozmów.

– Do tej pory takiej zgody nie było – zaznaczył wiceminister w rozmowie z Radiem ZET.

Wojska USA w Polsce. MON mówi o „kroku milowym”

Obecnie amerykańskie jednostki przebywają w Polsce rotacyjnie. Żołnierze przyjeżdżają na kilka miesięcy, a następnie są zastępowani przez kolejne oddziały. Zdaniem MON taki model jest kosztowny i ma charakter tymczasowy.

Paweł Zalewski ocenił, że stała obecność wojsk USA byłaby „krokiem milowym” dla bezpieczeństwa Polski i całej wschodniej flanki NATO. Jak tłumaczył, chodzi również o stworzenie bardziej trwałego mechanizmu odstraszania Rosji.

– Walczyliśmy o stałą obecność po to, żeby nie można było jej tak łatwo wycofać – powiedział.

Polska proponuje budowę „małego miasteczka”

Polska deklaruje gotowość do poniesienia dużych kosztów związanych z ewentualną bazą. Według Zalewskiego mogłoby powstać specjalne zaplecze dla żołnierzy USA i ich rodzin.

– To byłoby małe miasteczko dla kilku tysięcy ludzi – stwierdził wiceszef MON.

Taka inwestycja oznaczałaby budowę infrastruktury mieszkaniowej i logistycznej, która pozwoliłaby na wieloletnie funkcjonowanie amerykańskich sił w Polsce.

Trump wcześniej zapowiadał dodatkowe wojska

Temat obecności USA w Polsce wrócił po ostatnich deklaracjach Donalda Trumpa. Kilka dni wcześniej pojawiały się informacje, że Pentagon anulował planowaną rotację około 4 tys. wojskowych do Polski. Wywołało to pytania o przyszłość amerykańskiej obecności na wschodniej flance NATO. Sytuacja przybrała jednak nieoczekiwany zwrot. Niedługo później prezydent USA nagle oświadczył, że do Polski wyśle dodatkowych 5 tys. żołnierzy.

Czytaj też:
W TV Republika zawrzało. Decyzja Nawrockiego pod ostrzałemCzytaj też:
Polacy ocenili Stanowskiego, Rymanowskiego i Wysocką-Schnepf. Wyniki mogą zaskoczyć

Opracował:
Źródło: Radio Zet