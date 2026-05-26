Przełom w sprawie wojsk USA w Polsce? Pentagon wydał zgodę

Rząd chce odejść od obecnego systemu rotacyjnej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Wiceszef MON Paweł Zalewski ujawnił, że podczas rozmów w Pentagonie zaproponował rozpoczęcie negocjacji dotyczących stałego stacjonowania wojsk USA w naszym kraju.

Jak podkreślił, działał z upoważnienia ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Według Zalewskiego strona amerykańska zgodziła się na rozpoczęcie rozmów.

– Do tej pory takiej zgody nie było – zaznaczył wiceminister w rozmowie z Radiem ZET.

Wojska USA w Polsce. MON mówi o „kroku milowym”

Obecnie amerykańskie jednostki przebywają w Polsce rotacyjnie. Żołnierze przyjeżdżają na kilka miesięcy, a następnie są zastępowani przez kolejne oddziały. Zdaniem MON taki model jest kosztowny i ma charakter tymczasowy.

Paweł Zalewski ocenił, że stała obecność wojsk USA byłaby „krokiem milowym” dla bezpieczeństwa Polski i całej wschodniej flanki NATO. Jak tłumaczył, chodzi również o stworzenie bardziej trwałego mechanizmu odstraszania Rosji.

– Walczyliśmy o stałą obecność po to, żeby nie można było jej tak łatwo wycofać – powiedział.

Polska proponuje budowę „małego miasteczka”

Polska deklaruje gotowość do poniesienia dużych kosztów związanych z ewentualną bazą. Według Zalewskiego mogłoby powstać specjalne zaplecze dla żołnierzy USA i ich rodzin.

– To byłoby małe miasteczko dla kilku tysięcy ludzi – stwierdził wiceszef MON.

Taka inwestycja oznaczałaby budowę infrastruktury mieszkaniowej i logistycznej, która pozwoliłaby na wieloletnie funkcjonowanie amerykańskich sił w Polsce.

Trump wcześniej zapowiadał dodatkowe wojska

Temat obecności USA w Polsce wrócił po ostatnich deklaracjach Donalda Trumpa. Kilka dni wcześniej pojawiały się informacje, że Pentagon anulował planowaną rotację około 4 tys. wojskowych do Polski. Wywołało to pytania o przyszłość amerykańskiej obecności na wschodniej flance NATO. Sytuacja przybrała jednak nieoczekiwany zwrot. Niedługo później prezydent USA nagle oświadczył, że do Polski wyśle dodatkowych 5 tys. żołnierzy.

