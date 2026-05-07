Tak zmieni się TV Republika. Widzowie będą zaskoczeni

Telewizja Republika zdecydowała się na korektę w swojej codziennej ramówce. Największą zmianą jest wydłużenie porannego programu prowadzonego przez Adriana Klarenbacha. Dotąd widzowie mogli oglądać pasma „Po 10:00” i „Po 11:00”, po których o godzinie 12:00 startował program „W samo południe”.

Od środy rozkład audycji wygląda inaczej. Klarenbach prowadzi program do godziny 13:00, a później TV Republika emituje pasmo „W samo południe”. Jak zdradza Jarosław Olechowski, szef wydawców stacji, program ma funkcjonować pod nową nazwą. Będzie nazywać się „Prawie w samo południe”.

Jak podał portal wirtualnemedia.pl, trwają również prace nad odświeżeniem serwisów informacyjnych. – Będą zupełnie inaczej wyglądały i będą miały inną oprawę graficzną – powiedział Olechowski.

Nowe serwisy informacyjne w Republice. Prezenterzy usiądą przed kamerami

To jednak nie koniec zmian. W ostatnich dniach dyrektor programowy Michał Rachoń na platformie X informował o próbach kamerowych. Mają być związane z nową formułą programów, jakie widzowie będą mogli zobaczyć na TV Republika.

Jarosław Olechowski ujawnił, że sporo się w tej kwestii zmieni. – W tej chwili są na stojąco pod plazmą, a będą na siedząco. Będzie inna oprawa graficzna. Będą zupełnie inaczej wyglądać – zapowiada Olechowski.

Jak wynika z zapowiedzi, prowadzący nadal nie będą występować na tle newsroomu, jak ma to miejsce w wielu kanałach newsowych. Zamiast tego programy będą realizowane przed ścianą wideo. Zmiany mają zostać wdrożone w ciągu najbliższego tygodnia lub dwóch.

Stacja nie zamierza natomiast wprowadzać modyfikacji do swojego głównego programu informacyjnego „Dzisiaj”, który trwa około półtorej godziny. – Wyniki oglądalności są bardzo dobre, więc tutaj zmian na razie nie planujemy – wyjaśnia szef wydawców stacji.

Nowe twarze i odejścia z Republiki

W ostatnim czasie na antenie pojawił się nowy reporter, Mateusz Łoń. Relacjonował kontrolę poselską prowadzoną przez Pawła Jabłońskiego, posła Prawa i Sprawiedliwości oraz byłego wiceministra spraw zagranicznych. Sprawa dotyczyła doniesień o rzekomym „pokoju wypoczynku” w resorcie energii.

Olechowski podkreśla, że dziennikarz współpracował już wcześniej ze stacją, a teraz zadebiutował w nowej roli. Zaznacza jednocześnie, że rekrutacja do stacji trwa. – Cały czas oczywiście szukamy nowych ludzi do pracy, zdolnych, chętnych do współpracy. Zapraszamy – mówi szef wydawców Republiki.

Równocześnie w ostatnich tygodniach ze stacją pożegnali się Anna Popek i Łukasz Jankowski, którzy przeszli do telewizji wPolsce24. W mediach pojawiają się również nieoficjalne informacje o tym, że część pracowników rozgląda się za pracą między innymi w Newsmax Polska oraz Kanale Zero TV.Powodem mają być opóźnienia w wypłatach wynagrodzeń.

Republika przebudowuje poranki

Zmiany objęły również poranne pasmo. Program „Republika wstajemy!” został skrócony do piętnastu minut i emitowany jest od godziny 5:55 do 6:10.

Po nim widzowie mogą obejrzeć format „Kto tu rządzi?”, prowadzony przez Rafała Patyrę, Natalię Rzeźniczak, Justynę Wróblewską, Adriana Boreckiego i Rafała Stańczyka.

Nowością w ramówce jest również poniedziałkowy program „Gabinet Sakiewicza”, emitowany o godzinie 18:00 i prowadzony przez prezesa stacji – Tomasza Sakiewicza.

Wyniki oglądalności. TVN24 odzyskał przewagę

Z danych firmy Nielsen wynika, że w kwietniu kanał TVN24 wyprzedził Republikę pod względem udziałów w rynku w grupie widzów 4+. TVN24 osiągnął wynik 5,61 procent, podczas gdy Republika zanotowała 5,33 procent.

Przewaga była widoczna również w grupie komercyjnej widzów w wieku od 16 do 59 lat. TVN24 uzyskał 3,81 procent udziału w rynku, a Republika 3,21 procent.

Czytaj też:

TV Republika dostała bolesny cios. Michał Rachoń: Bijemy się dalejCzytaj też:

Rachoń zaczepił konkurencję, dostał mocną kontrę. „Nędzna manipulacja”