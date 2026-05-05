TVN w rękach nowego giganta. Jeden ruch może zmienić wszystko

Koncern medialny Paramount Skydance poinformował o solidnych wynikach finansowych za pierwszy kwartał i jednocześnie potwierdził, że robi „duże postępy” w przejęciu Warner Bros. Discovery. Transakcja ma zostać sfinalizowana pod koniec trzeciego kwartału tego roku.

W pierwszych trzech miesiącach roku przychody Paramount wzrosły o 2 proc. rok do roku i wyniosły 7,35 mld dolarów. Jeszcze szybciej rosły zyski operacyjne – tzw. EBITDA skorygowana skoczyła aż o 59 proc., do 1,16 mld dolarów. Największym motorem wzrostu okazał się serwis streamingowy Paramount+. Platforma zwiększyła przychody o 17 proc. i przyciągnęła dodatkowe 700 tys. subskrybentów. Łącznie ma ich już blisko 80 milionów.

Paramount Skydance przejmie WBD. Nowe informacje

Planowane przejęcie Warner Bros. Discovery może stworzyć jednego z największych graczy w branży rozrywkowej. Wspólna firma miałaby w portfolio takie hity jak „Harry Potter”, „Gra o tron” czy „Euforia”, a także popularne produkcje spod szyldu Paramount, jak „Yellowstone”. Połączone platformy streamingowe mogą przekroczyć 200 milionów użytkowników na całym świecie.

Szef Paramount Skydance David Ellison podkreśla, że fuzja przyspieszy rozwój firmy i pozwoli jej produkować aż 30 filmów rocznie. To ambitny plan, który budzi wątpliwości części analityków, ale szef Paramount przekonuje, że jest realny.

Tymczasem „Hollywood Reporter” zwraca uwagę na fakt, że medialny gigant po połączeniu może mieć aż 79 mld dolarów długu, co rodzi obawy o konieczność dużych cięć kosztów. Już teraz Paramount zapowiada oszczędności rzędu 2,5 mld dolarów do końca roku.

Mimo tego firma zapowiada dalsze inwestycje w technologie i treści premium. W planach jest m.in. odświeżenie darmowej platformy Pluto TV oraz rozwój oferty wysokiej jakości filmów i seriali.

TVN zmienia właściciela. Jaka przyszłość czeka stację?

W Polsce zamieszanie wokół Paramount Skydance wywołuje ogromne zainteresowanie, ponieważ Warner Bros. Discovery to obecny właściciel TVN. W związku z tym pojawiło się mnóstwo pytań o dalsze losy polskiej stacji.

– W przypadku TVN kluczowe okaże się to, czy nowy właściciel będzie postrzegał Polskę jako rynek strategiczny, czy jako aktywa finansowe. Z doświadczenia podobnych transakcji wiemy, że pierwsze miesiące zwykle są spokojne, a zmiany, jeśli przychodzą, wynikają z długofalowej strategii, a nie z samego faktu przejęcia – tłumaczyła na łamach „Press” Izabella Wiley z Hearst Networks.

– Myślę, że nowy właściciel nadal będzie się opierać na polskich ekspertach i na potrzebach polskiej widowni. TVN dobrze sobie radzi z linią komunikacyjną, polityczną i programową, bo odpowiada na potrzeby konkretnej grupy odbiorców – dodawała Aleksandra Chmielewska, medioznawczyni.

TVN jak inne prawicowe stacje?

Prof. Alicja Jaskiernia z Uniwersytetu Warszawskiego oceniła, że w kontekście TVN decyzje biznesowe będą zależały od opłacalności, ale także od regulacji i stanowiska państwa. – Logika biznesowo-korporacyjna nakazywałaby raczej trzymać się obecnej linii TVN24 ze względu na cenną dla reklamodawców grupę odbiorców. Wyniki finansowe stacji są niezłe, a koncesja wygasa dopiero po 2030 r. Z drugiej strony te same przesłanki ekonomiczne mogą skłonić Davida Ellisona do wystawienia TVN na sprzedaż – stwierdziła w rozmowie z PAP.

Według prof. Jaskierni wszelkie zmiany, nawet jeśli zajdą, nie będą natychmiastowe. – Nie zakładałabym przekształcenia TVN24 w polski Fox News. Na rynku informacyjnym jest już dość prawicowych mediów, Republika i Kanał Zero w taką właśnie formułę z naddatkiem się wpisują. Lojalna grupa widzów TVN24 w razie jego zmiany mogłaby odpłynąć do TVP lub Polsatu, co z biznesowego punktu widzenia jest niepożądane – tłumaczyła.

