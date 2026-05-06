Nowe zajęcia w polskich szkołach. „Oby coraz więcej takich decyzji”

1 września we Wrocławiu, w czterech szkołach ponadpodstawowych ruszają tzw. „klasy dronowe”. Uczniowie mają uczyć się obsługi bezzałogowych statków powietrznych, przygotowując się tym samym do pracy w dynamicznie rozwijającej się branży technologicznej.

Projekt realizowany jest w ramach programu „Bezpieczny Wrocław”.

Dolny Śląsk inwestuje w technologię

To element szerszej strategii miasta, która zakłada rozwój nowoczesnego szkolnictwa technicznego. Stolica Dolnego Śląska stawia na połączenie wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami, które będą przydatne na rynku pracy.

Jak podkreśla Michał Młyńczak, wiceprezydent miasta, inicjatywa jest częścią większego projektu „Wrocławska Dolina Dronów”. Program łączy środowiska naukowe, biznesowe, wojskowe oraz samorządowe.

– Wprowadzanie nowych innowacji do naszych szkół to jeden z ważnych elementów „Wrocławskiej Doliny Dronów”: projektu, który realizujemy od roku i który łączy środowiska naukowe, biznesowe, wojskowe oraz samorządowe. W jego ramach rozwijane są kierunki kształcenia związane z technologiami bezzałogowymi – powiedział, cytowany przez RadioZET.pl.

Gdzie powstaną klasy i czego nauczą się uczniowie?

Nowe klasy pojawią się w czterech placówkach:

Zespole Szkół nr 1 przy ul. Słubickiej – kierunek operator bezzałogowych statków powietrznych w zawodzie technik informatyk

Zespole Szkół Logistycznych przy ul. Dawida – innowacje związane z logistyką w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz systemami bezpieczeństwa kolejowego z wykorzystaniem dronów

Elektronicznych Zakładach Naukowych przy ul. Braniborskiej – program „Operator i serwisant BSP” w zawodzie technik mechatronik

Lotniczych Zakładach Naukowych przy ul. Kiełczowskiej – kierunek technik automatyk z obsługą dronów

Program nauczania obejmie między innymi obsługę i serwisowanie dronów, wykorzystanie ich w logistyce oraz zastosowanie w systemach bezpieczeństwa. Uczniowie będą zdobywać kompetencje, które już dziś są pożądane w wielu współczesnych branżach.

facebook

Szkoły inwestują w sprzęt

Jak wyjaśnia Ewa Szczęch z Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, projekt nie rusza od zera. Zaznacza, że w ciągu dwóch lat skorzystało z niego około 300 uczniów i nauczycieli.

– Wprowadzenie klas z innowacją to kontynuacja szkoleń dronowych w naszych placówkach rozpoczętych w 2024 roku. Od tego czasu dziewięć wrocławskich szkół zostało wyposażonych w zestawy dronów, a uczniowie i nauczyciele rozpoczęli specjalistyczne szkolenia – przekazała.

Placówki z Wrocławia otrzymały także sprzęt szkoleniowy, w tym drony oraz gogle FPV (First Person View – widok z perspektywy operatora). W części szkół prowadzone są zajęcia przy współpracy z partnerami branżowymi, którzy udostępniają symulatory lotu i przestrzenie treningowe.

Rodzice zadowoleni. „To krok w dobrą stronę”

A jak na „klasy dronowe” reagują rodzice uczniów? – Dobry pomysł. Cieszę się, że szkoły dostosowują programy do zawodów, na które pewnie będzie zapotrzebowanie w przyszłości – stwierdza w rozmowie z portalem RadioZET.pl pani Katarzyna, mama nastoletniego Mateusza.

– Czasy się zmieniają, sytuacja geopolityczna jest niepewna. No i trzeba nadążyć za pędzącym rozwojem technologicznym. Jeśli dzieciaki nie zaczną się tego uczyć w miarę szybko, to później mogą nie nadążyć – dodaje.

Podobnie uważa pan Robert, ojciec nastoletniej Mai. – Inne placówki powinny brać przykład. Moim zdaniem program w szkołach powinien być nowoczesny, dopasowany do wyzwań współczesnego świata. Oby coraz więcej takich decyzji, także w innych miastach – ocenia.

Czytaj też:

Termin wakacji zostanie przesunięty? Szef ZNP reaguje. „To jest uświęcona tradycja”Czytaj też:

Zdają maturę na stadionach. Tak wyglądają egzaminy Szkoły w Chmurze