Magyar odcina się od Orbana. Koniec z kuloodpornym BMW i rezydencją

Nowy premier Węgier Peter Magyar rozpoczął urzędowanie od decyzji, które mają podkreślić zmianę stylu rządzenia po latach władzy Viktora Orbana. Szef rządu poinformował, że nie zamierza korzystać ani z oficjalnej rezydencji premiera, ani z luksusowej limuzyny używanej przez poprzednika.

„Jako mój oficjalny samochód premiera będzie mi służyć Skoda Superb, którą ludzie w całym kraju poznali podczas kampanii wyborczej. Nie będę się też przeprowadzał do oficjalnej rezydencji rządowej” – napisał świeżo upieczony premier Węgier.

Koniec z kuloodpornym BMW Orbana wartym fortunę

Węgierskie media przypominają, że Viktor Orban poruszał się kuloodpornym BMW 760i Protection xDrive. Pojazd miał kosztować około 270 mln forintów, czyli ponad 750 tys. euro (ponad 3 mln zł – red.).

Orban tłumaczył, że potrzebuje specjalnie zabezpieczonego samochodu z powodu potencjalnego zagrożenia ze strony Ukrainy. Magyar wyraźnie odcina się jednak od tego wizerunku i stawia na skromny oraz mniej formalny styl.

Nowa siedziba rządu w centrum Budapesztu

Peter Magyar poinformował także, gdzie będą odbywać się posiedzenia jego gabinetu. Biuro premiera oraz miejsce obrad rządu mają mieścić się przy ulicy Alkotmany, w pobliżu parlamentu. Chodzi o budynek dawnego ministerstwa budownictwa i transportu.

Premier opublikował też w mediach społecznościowych zdjęcie z nowej siedziby. To kolejny sygnał, że chce budować wizerunek polityka bliższego zwykłym obywatelom i odchodzącego od przepychu kojarzonego z Viktorem Orbanem i jego ludźmi.

Pierwsze decyzje nowego rządu Węgier

Magyar zapowiedział również szybkie działania swojego rządu. Już podczas pierwszego posiedzenia gabinet ma zostać podjęta decyzja o przeprowadzeniu pełnego audytu ministerstw oraz spółek państwowych. Nowy premier zapowiedział też rozpoczęcie prac nad obiecywanymi podczas kampanii ustawami oraz nad zmianami w konstytucji.

