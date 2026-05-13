Ucieczka Ziobry do USA. MSZ żąda wyjaśnień od Węgrów

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczęło oficjalne działania po ujawnieniu, że Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Resort chce ustalić, na podstawie jakich dokumentów były minister sprawiedliwości opuścił Węgry i przekroczył granicę USA, mimo że jego polski paszport został unieważniony.

MSZ pyta Węgry o dokumenty Ziobry

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował, że do władz w Budapeszcie została skierowana nota dyplomatyczna za pośrednictwem polskiej ambasady. MSZ oczekuje odpowiedzi, czy Zbigniew Ziobro posiadał węgierski dokument podróży i jaki był jego status.

MSZ chce dokładnie ustalić, w jaki sposób polityk objęty zarzutami mógł legalnie opuścić strefę Schengen i dostać się do Stanów Zjednoczonych. Wewiór podkreślił, że jeszcze przed zmianą władzy na Węgrzech nowa administracja zapowiadała odejście od ochrony udzielanej politykom związanym z PiS.

Polska zwróciła się także do USA

Nota trafiła także do ambasady USA w Warszawie. MSZ oczekuje wskazania podstaw prawnych i faktycznych, które umożliwiły Ziobrze wjazd na teren Stanów Zjednoczonych.

Szef MSZ Radosław Sikorski zapowiedział, że sprawa ma być przedmiotem bezpośrednich rozmów ze stroną amerykańską. Jak zaznaczył, polskie służby już wcześniej informowały Amerykanów o sytuacji byłego ministra i ciążących na nim zarzutach.

Zbigniew Ziobro w USA

Sam Zbigniew Ziobro poinformował we wtorek, że przebywa obecnie w USA. Zadeklarował, że chce działać politycznie w środowiskach polonijnych i angażować się w debatę publiczną za oceanem.

Jednocześnie Telewizja Republika ogłosiła rozpoczęcie współpracy z byłym ministrem. Ziobro ma występować w roli komentatora politycznego stacji.

Rzecznik MSZ z dystansem odniósł się do deklaracji o działalności Ziobry w USA. Zwrócił uwagę, że trudno jednocześnie mówić o aktywności politycznej i rozpoczynać medialną współpracę z komercyjną telewizją.