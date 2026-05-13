Kaczyński prosi o darowizny na PiS i mówi o straconych milionach. Zawrotna suma

Prawo i Sprawiedliwość, ze względu na kontrowersyjne rozliczenie kampanii parlamentarnej z 2023 roku, popadło w finansowe tarapaty. Państwowa Komisja Wyborcza zakwestionowała sprawozdanie komitetu wyborczego PiS oraz sprawozdanie dotyczące źródeł finansowania partii. W konsekwencji poważnie ograniczono wypłaty z budżetu dla tego ugrupowania.

PiS ma problemy finansowe. Kaczyński prosi o wsparcie

Jarosław Kaczyński wspólnie z Mariuszem Błaszczakiem i skarbnikiem partii Henrykiem Kowalczykiem postanowił wydać oświadczenie prasowe. Liderzy PiS zwrócili się w nim z prośbą do wyborców. Podkreślali, że ugrupowanie potrzebuje środków nie tylko na organizację wydarzeń politycznych, ale nawet na zwykłe codzienne funkcjonowanie. Zwrócono też uwagę, że chodzi o jak najszersze wsparcie, a nie tylko duże darowizny.

– Jestem zmuszony prosić państwa o wpłaty, nawet niewielkie, żeby jak najwięcej osób wpłacało. Nie liczymy na wielkie sumy, tylko na ich liczbę – mówił Kaczyński. Podał też łączną sumę, którą jego partia straciła od 2023 roku. – Brak wypłat ze strony państwa, które nam się należą, a które zostały zatwierdzone przez PKW i sądy, sięgnął już 46 mln zł – ujawnił.

Kaczyński wyliczał potrzeby w PiS. Przekonywał do wpłat na partię

Prezes PiS wyliczał, że zbierane w ten sposób środki przeznaczone zostaną m.in. na na konferencje, objazdy, wynajem sal, obsługę ekspercką i inne inicjatywy polityczne. Podziękował tym, którzy już wspierają PiS i zachęcał kolejne osoby.

– Wszyscy ci, którzy nie wpłacają, a chcą, żeby ten zły czas w Polsce, który mamy, skończył się możliwie szybko, powinni po prostu nawet niewielką sumę przekazać na nasze konta – mówił Jarosław Kaczyński. — Bardzo serdecznie o to apeluję, o to proszę – dodawał.

Ucieczka Ziobry do USA. MSZ żąda wyjaśnień od Węgrów

