Matka pędziła przez S1. 7-miesięczne niemowlę przestało oddychać

Zanim do tego doszło, matka, razem z siedmiomiesięcznym dzieckiem, pędziła w kierunku szpitala w Sosnowcu przez drogę ekspresową S1. Robiła wszystko, co mogła, by ratować niemowlę, którego stan zdrowia z chwili na chwilę tylko się pogarszał. W pewnym momencie przestało nawet oddychać.

Mało brakowało, a na Śląsku doszłoby do tragedii – na szczęście kobieta wybrała na smartfonie ogólnopolski numer alarmowy (112) i połączyła się z dyspozytorem, który skierował ją pod opiekę mundurowych z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. W międzyczasie wezwał na miejsce również służby medyczne.

Gdy matka z dzieckiem jechała w kierunku KM PSP, przedstawiciele służb – chcąc jak najszybciej udzielić pomocy niemowlęciu – zaczęli jechać w stronę kobiety. „Do spotkania doszło po drodze – na skrzyżowaniu, które znajduje się obok naszej jednostki” – poinformowali w poście na platformie Facebook.

Tychy. 7-miesięczne niemowlę odzyskało funkcje życiowe. Dziecko przeżyło dzięki strażakom ze Śląska

Strażacy nie zwlekali ani chwili – natychmiast wyciągnęli dziecko z pojazdu. „Po ocenie stanu przystapili do RKO [resuscytacji krążeniowo-oddechowej – przyp. red.]. Ratownicy przejęli medyczne działania ratunkowe po przybyciu na miejsce. Po chwili na lądował tam również śmigłowiec LPR, któremu (...) nasi strażacy zabezpieczyli miejsce lądowania” – wskazali przedstawiciele prasowi KM PSP.

Jedno jest pewne – dzięki postawie strażaków, a także przedsawicieli innych rodzajów służb, siedmiomiesięczne niemowlę przeżyło. „Dziecko odzyskało funkcje życiowe i zostało przetransportowane naziemnym ZRM do szpitala [zespoł ratownictwa medycznego zabrał je na pokład karetki potowia – red.]” – poinformowali 13 czerwca przed południem.

Stacja TVN24 ustaliła, że znajduje się ono w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

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