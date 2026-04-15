Burza wokół przejęcia TVN. Ten wątek zmienia wszystko

Szef Paramount Skydance, David Ellison, organizuje wydarzenie w Waszyngtonie, które już teraz budzi spore kontrowersje. Spotkanie, które zostało zaplanowane na 23 kwietnia, ma uhonorować administrację Donalda Trumpa i zgromadzić wybranych dziennikarzy, w tym przedstawicieli CBS News, stacji, która po przejęciu przez rodzinę Ellisonów wyraźnie zmieniła profil na bardziej przychylny obcnym władzom.

Kontrowersyjny ruch szefa Paramount Skydance wywołał burzę

Wydarzenie odbędzie się zaledwie dwa dni przed doroczną kolacją Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu, które jest jednym z najważniejszych spotkań świata polityki i mediów w USA. Tym razem jednak to nie oficjalna gala, lecz prywatne przyjęcie Ellisona przyciąga największą uwagę.

Krytycy nie zostawiają na biznesmenie suchej nitki tłumacząc, że „organizowanie wydarzenia honorującego urzędującego prezydenta przez właściciela dużej redakcji podważa podstawowe standardy niezależności dziennikarskiej”. Dziennikarz Oliver Darcy zauważył, że taka inicjatywa „stoi w sprzeczności z oczywistą etyką mediów”.

Jaka przyszłość czeka stację TVN?

Dodatkowe emocje wzbudza fakt, że Paramount Skydance dopina na ostatni guzik transakcję przejęcia Warner Bros. Discovery, właściciela m.in. CNN – stacji znanej z krytycznego podejścia do Donalda Trumpa. Przyszłość tej redakcji w nowych strukturach pozostaje niewiadomą.

W Polsce sprawa wywołuje ogromne zainteresowanie, ponieważ Warner Bros. Discovery to obecny właściciel TVN. W związku z tym pojawiło się mnóstwo pytań o dalsze losy polskiej stacji.

– W przypadku TVN kluczowe okaże się to, czy nowy właściciel będzie postrzegał Polskę jako rynek strategiczny, czy jako aktywa finansowe. Z doświadczenia podobnych transakcji wiemy, że pierwsze miesiące zwykle są spokojne, a zmiany, jeśli przychodzą, wynikają z długofalowej strategii, a nie z samego faktu przejęcia – komentowała na łamach „Press” Izabella Wiley z Hearst Networks.

– Myślę, że nowy właściciel nadal będzie się opierać na polskich ekspertach i na potrzebach polskiej widowni. TVN dobrze sobie radzi z linią komunikacyjną, polityczną i programową, bo odpowiada na potrzeby konkretnej grupy odbiorców – oceniła Aleksandra Chmielewska, medioznawczyni.

Taka przyszłość czeka TVN. Ta decyzja może wszystko zmienić

