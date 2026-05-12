Egzamin ósmoklasisty z matematyki. Mamy arkusze z odpowiedziami

Dziś o godzinie 9:00 rozpoczął się egzamin pisemny z matematyki. Wczoraj natomiast odbył się egzamin z języka polskiego a jutro uczniów czeka pisemny egzamin z języka obcego.

Egzamin z matematyki potrwa 125 minut. Uczniowie, którym przysługuje więcej czasu, zyskają 40 minut więcej. Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca 2026 r.

Przystąpienie do egzaminów ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Gdyby z przyczyn losowych jakiś uczeń nie przystąpił do egzaminów, będzie mógł go zdać w terminie od 8 do 10 czerwca 2026 r.

Co wolno zabrać na egzamin ósmoklasisty?

Na salę można wnieść tylko przedmioty bezpośrednio związane z egzaminem, czyli długopis lub pióro z czarnym tuszem lub atramentem oraz linijkę.

W odróżnieniu od maturzystów, na egzaminie ósmoklasistów z matematyki nie można wnieść kalkulatorów.

Nie wolno mieć przy sobie żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, takich jak telefony czy smartwatche. Jedynym wyjątkiem są urządzenia medyczne, monitorujące stan zdrowia ucznia.

Egzamin ósmoklasisty w statystykach

W 2026 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych 393 338 uczniów z 12 953 szkół, którzy rozwiążą zadania w 1 180 011 arkuszach. Największa grupa ósmoklasistów (98,4%) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 1,2% uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych, tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego, przystąpi łącznie 0,4% ósmoklasistów

Egzamin ósmoklasisty z matematyki – arkusze egzaminacyjne z odpowiedziami

Egzamin już się zakończył. Po 13:00 opublikujemy arkusze Centralnej Komisji Edukacyjnej wraz z odpowiedziami, które dla „Wprost” przygotowali eksperci z portalu edukacyjnego Nauka Gryzie. Dzięki temu uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu, mogą sprawdzić, jak im poszło i oszacować, jaką liczbę punktów zdobędą.

