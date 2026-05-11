Karol Nawrocki zawetował dwie ustawy. Znamy szczegóły

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Karol Nawrocki zdecydował się zawetować kolejne dwie ustawy. Prezydent nie poparł pomysłu likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Polityk tłumaczył, że zamknięcie CBA rodzi poważny ryzyko chaosu kompetencyjnego oraz utraty ciągłości postępowań, co bezpośrednio zagraża fundamentom zaufania do państwa.

CBA zostaje. Karol Nawrocki zawetował ustawę

Zdaniem prezydenta, „ustawa zakładająca odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej, a następnie rozproszenie kompetencji jednostki pomiędzy policję, ABW i KAS, może doprowadzić do wieloletniego paraliżu walki z korupcją”. S„zybkie odbudowanie wiedzy operacyjnej, sukcesywnie tworzonej od 2006 roku, nie jest możliwe” – wyjaśniła Kancelaria Prezydenta.

W oświadczeniu dodano, że „weto jest wyrazem sprzeciwu wobec osłabiania państwa przez rząd oraz kwestią odpowiedzialności i budowania zaufania obywateli do państwa, jego instytucji oraz procedur”.

Weto Nawrockiego. Kancelaria Prezydenta tłumaczy

Druga zawetowana ustawa dotyczy kształtowania ustroju rolnego. Regulacje przewidywały m.in. że przedsiębiorca, który przekształca działalność z osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na spółkę handlową mógłby nabyć nieruchomość rolną bez konieczności uzyskania decyzji od dyrektora generalnego KOWR.

W ocenie Karola Nawrockiego, chociaż ustawa przedstawiana była jako deregulacja, w praktyce osłabiała jeden z istotnych instrumentów kontroli państwa nad obrotem polską ziemią rolną. – Ziemia nie jest zwykłym towarem, jest częścią narodowego dziedzictwa, podstawą bezpieczeństwa żywnościowego i fundamentem bytu polskiej wsi – tłumaczył polityk.

Które ustawy podpisał Karol Nawrocki?

Popisana została natomiast nowelizacja kodeksu karnego, która zakłada, że sprawy dotyczące korupcji zagranicznych funkcjonariuszy publicznych będą rozpoznawać w pierwszej instancji sądy okręgowe, a nie jak dotychczas – rejonowe.

Karol Nawrocki zatwierdził także nowelizację ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Nowe przepisy przygotowane przez MSWiA umożliwiają m.in. wieloletnie finansowanie zadań dotyczących ochrony ludności, wprowadzają też nową kategorię – punkt schronienia.

Podpis głowy państwa pojawił się również pod nowelizacją ustawy o przekazywaniu danych do europejskiego pojedynczego punktu dostępu (ESAP).

