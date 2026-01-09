Tak Nawrocki chce wesprzeć kibiców. Wymowna reakcja Tuska

W sobotę 10 stycznia na Jasnej Górze odbędzie się pielgrzymka kibiców. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Ciebie Boga Wysławiamy”. Za jego organizację odpowiada ks. Jarosław Wąsowicz, obecny kapelan Karola Nawrockiego i zadeklarowany kibic Lechii Gdańsk.

W ramach wydarzenia o godzinie 12 zostanie odprawiona msza święta, po której odbędzie się projekcja filmu „Bunt stadionów” w reżyserii Mariusza Pilisa. Całość zakończy spotkanie z kibicami na błoniach jasnogórskich, które zaplanowano na godzinę 15.

Do środowisk piłkarskich ma się zwrócić w specjalnym przemówieniu Karol Nawrocki. Kancelaria Prezydenta oficjalnie potwierdziła jego udział w wydarzeniu.

Nawrocki na pielgrzymce kibiców. Tusk komentuje

W rozmowie z Polsat News Marcin Przydacz z KPRP tłumaczył, że „kibice są ważnym elementem życia społecznego w Polsce dla głowy państwa”.

Zdecydowanie bardziej sceptyczny w tej kwestii jest Donald Tusk. W opinii premiera „nie ma naturalnego połączenia między pielgrzymkami i kibicowaniem klubom piłkarskim”. Szef rządu dodał, że „każdy ma prawo modlić się, gdzie chce, ale prezydent nie powinien autoryzować takich inicjatyw”.

– Ja bym w innych celach jechał na Jasną Górę, w innych celach chodzę na stadion. Mi to jakoś nigdy do siebie nie pasowało. Niech każdy się modli z kim chce i gdzie chce – komentował Donald Tusk. – Natomiast wolałbym, żeby prezydent nie autoryzował tego typu przedsięwzięć. Wiemy, jak różne i jak dwuznaczne środowiska uczestniczą w tych przedsięwzięciach – dodał.

Pielgrzymka kibiców. Skandal na Jasnej Górze

W tym kontekście warto przypomnieć, że w ubiegłym roku przy okazji pielgrzymki kibiców na Jasną Górę doszło do skandalu. W pewnej chwili uczestnicy pielgrzymki zaczęli skandować hasło „raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę” znane z demonstracji narodowców.

Do incydentu doszło po tym, jak 11-letni chłopiec zapytał kandydata popieranego przez PiS, czy jeśli wygra wybory, „nie dopuści lewackiej ideologii do szkół”. Zarówno na Karola Nawrockiego, jak i paulinów z częstochowskiego klasztoru, spadła fala krytyki.

W odpowiedzi na zarzuty przeor stwierdził, że „paulini nie zamkną drzwi przed nikim, nawet jeżeli niektóre pielgrzymki wydają się kontrowersyjne”. – Organizatorzy powinni jednak uszanować panujący na Jasnej Górze regulamin – dodał.

