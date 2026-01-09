O mały włos, a rekordu by nie było. Wędkarz dokonał niesamowitego czynu
 
Samogłów błękitnoskrzeli, zdjęcie ilustracyjne
Samogłów błękitnoskrzeli, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Glass and Nature
Wędkarz ustanowił nowy rekord. Tyle mierzył rzadko spotykany samogłów błękitnoskrzeli (Lepomis gibbosus).

Departamentu Zasobów Naturalnych stanu Utah potwierdził, że Chris Anderson, mieszkaniec Spanish Fork, złowił rekordowych rozmiarów samogłowa. To niewielkichh rozmiarów rybka, którą charakteryzuje cętkowane ciało i zielone, pomarańczowe lub brązowe ubarwienie. Jest jednak poszukiwana przez wędkarzy, którzy z zaangażowaniem poszukują jej w zbiornikach wodnych na terenie Stanów Zjednoczonych.

Anderson wybrał się na wyprawę nad zbiornik Sand Hollow Reservoir w połowie czerwca ubiegłego roku. Mieszkaniec miejscowości Delta w pewnym momencie dostrzegł na ekranie echosondy (specjalistyczne urządzenie, dzięki któremu można zajrzeć pod wodę, by zareagować, gdy coś przepływa pod łodzią – działa ono na bazie fal dźwiękowych, które wysyłane są w kierunku dna i odbijają się od niego, by powrócić do urządzenia) rybę.

A już miał wrzucać ją z powrotem do wody

Mężczyzna przyznał, że to, iż okaz był tak duży – jak na ten gatunek – zdziwiło go. Dziennik „The Salt Lake Tribune”, który napisał o wyczynie pasjonata, podał dokładne wymiary – miała ponad 12,5 cala długość (prawie 32 centymetry) i ważyła jeden funt i jedną uncję (prawie 482 gramy). Redakcja – za Departamentem Zasobów Naturalnych stanu Utah – ujawniła też, jaki obwód miał samoogłów – 10,25 cala (czyli 26 cm).

Rekordzista przyznał w rozmowie z gazetą, że miał w planach wrzucić rybę z powrotem do wody, gdy tylko rzucił na nią okiem, ale coś tknęło go, by jednak zmierzyć ją i zważyć.

Ten konkretny samogłów to przedstawiciel ryb słonecznicowatych, występujący w zbiornikach wodnych w północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych czy w regionie Wielkich Jezior. Osiąga najczęściej do 28 cm i waży poniżej pół kilograma – choć rekordy stanowe przekraczają niekiedy 800 g.

Źródło: „The Salt Lake Tribune”