Polacy wybrali się nad Ebro, złowili gigantycznego suma. Takie wymiary miała ryba

Niektórym może się wydawać, że sezon na wędkowanie kończy się wraz z nadejściem zimy. Piotr Boufał pokazuje, że to mit. „Nie sądziłem, że styczeń nad rzeką Ebro może być tak udany. Głównym celem było ogarnięcie kilku rzeczy w naszej bazie Rocky Ebro Fishing Camp – to teraz idealny moment, przed najazdami naszych gości, żeby się tym zająć” – napisał na Facebooku.

Wędkarze z Polski wybrali się nad Ebro. Sandacze brały „jak opętane”

Jak relacjonował dalej, wraz ze znajomym robili krótkie sesje – po dwie, trzy godziny na wodzie. Nie każda z nich zakończyła się sukcesem, ale jak wiedzą wszyscy wędkarze, w tym hobby liczy się cierpliwość.

„Kilka kabanów spadło albo nie udało się zaciąć – czyli taki standard. Łowienie sumów przeplataliśmy z łowieniem sandaczy, które brały jak opętane i nie ukrywam, że była to super odskocznia od wąsali. Wędkarsko byliśmy mega zaspokojeni, a każdy powrót do naszych drewnianych domków, położonych nam samą rzeką, wywoływał uśmiech od ucha do ucha” – zaznaczył wędkarz. Do wpisu na Facebooku dodał zdjęcie, na którym widać wielki okaz.

Wędkarz nie spodziewał się takiego początku roku. „Hiszpański baleron”

Ale to nie są jedyne osiągnięcia, o których w ostatnich dniach informuje Piotr Boufał. „Takiego stycznia się nie spodziewałem. Mamy nowy rekord bazy. 252 cm hiszpańskiego balerona. Okrutnie gruby z gigantycznymi płetwami piersiowymi. Bije się w pierś, że zapomniałem maty, nasze sesje na rzece są tak krótkie, że zwyczajnie jej nie zabraliśmy na łódź. Otoczaki mokre, więc rybie raczej nic nie będzie, odpłynęła w super formie” – napisał we wtorek 6 stycznia.

