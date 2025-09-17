Znany polski raper poszukiwany przez Interpol. Wystawiono tzw. czerwoną notę

Interpol na swojej stronie internetowej zamieścił dane obywatela Polski Krystiana Brzezińskiego. Mieszkający od kilku lat w Zjednoczonych Emiratach Arabskich mężczyzna poszukiwany jest pod zarzutem wprowadzenia do obrotu znacznej ilości narkotyków.

Interpol poszukuje Jongmena. To znany w Polsce raper

Brzeziński na wniosek prokuratora Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie ścigany jest tzw. czerwoną notą Interpolu. Oznacza to, że trafił na listę najbardziej poszukiwanych przestępców.

Krystian Brzeziński znany jest polskiej publice jako raper Jongman. Swoją muzyczną karierę rozpoczynał w Dill Gangu, a jego płyty wydawało Hemp Records oraz DistrictAREA. Nagrywał m.in. z Kizo i bił się w klatce na gali Fame MMA w 2019 roku. Wygrał wówczas z Kamilem „Kastim” Stępińskim.

Jongmen pomagał pomorskiemu gangsterowi

Poszukiwany od kilku lat raper nie przerwał kariery muzycznej, wciąż tworzy na emigracji. Według danych Interpolu, urodził się w Niemczech i ma 35 lat.

Portal TVP.Info ujawnił, że Jongmen podejrzewany jest o współpracę z gangsterem z Pomorza o pseudonimie „Żaba”. Brzeziński miał poręczyć za niego u swojego znajomego o pseudonimie „Dadek”, szefa gangu na Siedlcach. Dziennikarze twierdzą, że Jongmen pomógł Żabie w zakupie n a raty 15 kg amfetaminy i 10 kg klefedronu (4-CMC).

