Znany polski raper poszukiwany przez Interpol. Wystawiono tzw. czerwoną notę
Krystian „Jongmen” Brzeziński
Krystian „Jongmen” Brzeziński Źródło: Instagram / jongmen_official
Na liście najbardziej poszukiwanych przestępców Interpolu znalazł się Krystian Brzeziński. Fani polskiego rapu dobrze znają go pod pseudonimem Jongmen.

Interpol na swojej stronie internetowej zamieścił dane obywatela Polski Krystiana Brzezińskiego. Mieszkający od kilku lat w Zjednoczonych Emiratach Arabskich mężczyzna poszukiwany jest pod zarzutem wprowadzenia do obrotu znacznej ilości narkotyków.

Interpol poszukuje Jongmena. To znany w Polsce raper

Brzeziński na wniosek prokuratora Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie ścigany jest tzw. czerwoną notą Interpolu. Oznacza to, że trafił na listę najbardziej poszukiwanych przestępców.

Krystian Brzeziński znany jest polskiej publice jako raper Jongman. Swoją muzyczną karierę rozpoczynał w Dill Gangu, a jego płyty wydawało Hemp Records oraz DistrictAREA. Nagrywał m.in. z Kizo i bił się w klatce na gali Fame MMA w 2019 roku. Wygrał wówczas z Kamilem „Kastim” Stępińskim.

Jongmen pomagał pomorskiemu gangsterowi

Poszukiwany od kilku lat raper nie przerwał kariery muzycznej, wciąż tworzy na emigracji. Według danych Interpolu, urodził się w Niemczech i ma 35 lat.

Portal TVP.Info ujawnił, że Jongmen podejrzewany jest o współpracę z gangsterem z Pomorza o pseudonimie „Żaba”. Brzeziński miał poręczyć za niego u swojego znajomego o pseudonimie „Dadek”, szefa gangu na Siedlcach. Dziennikarze twierdzą, że Jongmen pomógł Żabie w zakupie n a raty 15 kg amfetaminy i 10 kg klefedronu (4-CMC).

