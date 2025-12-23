Wspólne święta zamiast ciszy w domu. Rozmowa z Sylwią Pawłowską z Arche Hotel Poloneza

„Wigilia, w której nikt nie jest sam” — to hasło przyświecało spotkaniu przygotowywanemu w Arche Hotel Poloneza. W tym roku spotkanie, na które zaproszono seniorów na świąteczny poczęstunek, kolędowanie i wspólne dzielenie się opłatkiem, odbyło się 22 grudnia 2025 r.

Pytamy Sylwię Pawłowską, dyrektor hotelu Arche Poloneza o to skąd wziął się pomysł na tego typu inicjatywę, kto bierze w takuch spotkaniach udział i dlaczego takie przedsięwzięcia są dziś tak potrzebne.

Wigilia dla Seniorów w Warszawie. Wyjątkowe wydarzenie hotelu ArcheHotel Poloneza

Skąd wziął się ten pomysł i co było główną motywacją do organizacji przez hotel takiego wydarzenia?

Sylwia Pawłowska, dyrektor hotelu Arche Poloneza: Pomysł narodził się pod koniec października, przy okazji refleksji związanej ze zbliżającym się Światowym Dniem Seniora (14 listopada). Chcieliśmy po prostu stworzyć seniorom bezpieczną, świąteczną przestrzeń do spotkania i rozmowy, taką, w której nikt nie będzie sam.

Dodatkowym bodźcem była listopadowa oferta Grupy Arche na 2025 r., osoby 65+ mogły skorzystać z 50% rabatu od ceny dnia przy rezerwacji minimum dwóch noclegów. Zainteresowanie tą akcją pokazało nam, jak istotne jest tworzenie przestrzeni przyjaznych i dostępnych dla seniorów.

Wigilijne spotkanie to zatem naturalne przedłużenie tych działań, wyraz troski, potrzeby budowania relacji i chęci, by seniorzy mogli przeżyć ten wyjątkowy czas w poczuciu radości oraz wspólnoty.

Jak wyglądało tegoroczne spotkanie wigilijne?

Wieczór rozpoczęliśmy uroczystym powitaniem uczestników. Po krótkim wystąpieniu i złożeniu świątecznych życzeń zaprosiliśmy wszystkich do wspólnej kolacji.

Podczas kolacji podaliśmy tradycyjne potrawy wigilijne przygotowane specjalnie na tę okazję. Potem mieliśmy wspólne kolędowanie, które stworzyło bardzo ciepłą i rodzinną atmosferę.

Jak seniorzy zgłaszali się na to spotkanie?

Zgłoszenia przyjmowaliśmy telefonicznie oraz mailowo. Spotkanie miało kameralny charakter. Zależało nam szczególnie na wsparciu osób z najbliższej okolicy, dlatego w pierwszej kolejności zaprosiliśmy seniorów mieszkających na terenie Ursynowa. Chcieliśmy w ten sposób zbudować sąsiedzką, ciepłą atmosferę i realnie odpowiedzieć na potrzeby lokalnej społeczności.

Czy udział w wigilii był bezpłatny?

Oczywiście.

Co chcieliby Państwo przekazać mieszkańcom miasta, zarówno samotnym seniorom, jak i osobom, które mogą bywać na takich spotkaniach?

Wspólnie z Fundacją Leny Grochowskiej prowadzimy działania, które mają pomóc dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, szczególnie do osób, które na co dzień mogą czuć się pomijane lub wykluczone. Zachęcamy też młodszych mieszkańców, sąsiadów i lokalne społeczności, by przekazywali tę informację seniorom w swoim otoczeniu. Czasem wystarczy jedno dobre słowo albo krótka rozmowa, żeby ktoś zdecydował się przyjść.

Razem możemy sprawić, że nikt w żadne święta nie będzie czuł się samotny.

Ilu seniorów planują Państwo ugościć i czy to pierwsza edycja?

W tym roku przybyło do nas około 60–80 seniorów. To pierwsza edycja świątecznej kolacji w takiej formule, ale jednocześnie naturalna kontynuacja naszych wcześniejszych działań skierowanych do osób starszych.

Niedawno zorganizowaliśmy bezpłatne „Warsztaty Inicjatyw dla Seniorów”, spotkanie pełne kreatywności, wzruszeń i wspólnej twórczej energii. Uczestnicy tworzyli poezję i wzięli udział we wspólnym malowaniu, którego efektem był jeden wyjątkowy, symboliczny obraz.

Wigilijna kolacja to kolejny krok w budowaniu przestrzeni, w której seniorzy czują się zauważeni, docenieni i zaproszeni do wspólnego przeżywania ważnych chwil.

Czy w organizację włączają się pracownicy hotelu i partnerzy?

Tak, w organizację aktywnie włączają się zarówno pracownicy Hotelu Poloneza, jak i partnerzy zewnętrzni. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Burmistrza Dzielnicy Ursynów, co jest dla nas dużym wyróżnieniem i realnym wsparciem.

Zespół hotelu odpowiada za przygotowanie przestrzeni, oprawę wydarzenia i obsługę gości, dbając o ciepłą, rodzinną atmosferę. Ważną rolę pełni również Fundacja Leny Grochowskiej, wspiera działania informacyjne i przygotuje na tę okazję słodkie wypieki, które będą serwowane podczas kolacji.

Jakie nadzieje na tegoroczną edycję najbardziej utwierdzają Panią w przekonaniu, że warto podejmować takie inicjatywy?

Najbardziej utwierdza mnie nadzieja, że to spotkanie pozwoliło samotnym seniorom choć na chwilę poczuć bliskość, życzliwość i radość płynącą ze wspólnego świętowania.

Wierzymy, że dla części uczestników ta wigilia stała się momentem wzruszenia, poczucia wspólnoty i doświadczenia, że nikt nie jest sam. I właśnie dla takich chwil warto podejmować oraz rozwijać podobne inicjatywy.