Potężny szczupak sprawił, że wędka zatańczyła. Padł nowy rekord

Timothy Hicks – zapalony wędkarz z Post Falls – ustanowił nowy rekord. W połowie czerwca tego roku wybrał się nad jezioro Pend Oreille, gdzie czekał na niego gigantyczny Esox lucius.



Departament Rybołówstwa i Łowiectwa Idaho potwierdził oficjalnie, że był to największy okaz z rodziny Esocidae (szczupakowate) od 2020 roku.

Ogromna ryba chwyciła za haczyk. Pasjonat zapisał się w historii wędkarstwa, tyle mierzył szczupak

O szczegółach poinformował portal Idaho Statesman. Zagraniczne medium skontaktował się z Hicksem, który ujawnił, ile mierzył E. lucius.

Miał długość aż 126,4 centymetra. To więcej niż szczupak pospolity, którego sześć lat temu złowił Scott Blahnik z Idaho – ryba, którą wyciągnął z jeziora Coeur d’Alene, miała 124,5 centymetra.

Nikt nie może pobić od dekad. Oto lista rekordów, której boją się wędkarze

Przy okazji wyczynu, którego dokonał mieszkaniec Post Falls, warto wspomnieć o rekordach, które pobite zostały dawno temu, a jednak nikt nie jest w stanie ich przebić. Oto one:

Instrukcja (od lewej): nazwa ryby, waga, dane wędkarza, rok i miejsce połowu.

Sumik płaskogłowy (Pylodictis olivaris) – 66 lb 6 oz (30,11 kg) – Michael Wherley (Fayetteville) – 2023 – Susquehanna River, Lancaster County.

Black crappie (Pomoxis nigromaculatus) – 4 lb 3 oz (1,90 kg) – Richard Pino (Covington) – 2000 – Hammond Lake, Tioga County.

Bass czerwonooki (Ambloplites rupestris) – 1,42 kg – David Weber (mieszkaniec Lake City) – 1971 r. – Elk Creek, Erie County.

Sumik kanałowy (Ictalurus punctatus) – 35 lb 3 oz (15,96 kg) – Austin Roth (Bowmanstown) – 1991 – Lehigh Canal, Northampton County.



Bass małogębowy (Micropterus dolomieu) – 3,86 kg – Robert Steelman (mieszkaniec Havertown) – 1997 r. – Scotts Run Lake, Berks County.

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