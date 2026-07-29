Potężny szczupak sprawił, że wędka zatańczyła. Padł nowy rekord

Timothy Hicks – zapalony wędkarz z Post Falls – ustanowił nowy rekord. W połowie czerwca tego roku wybrał się nad jezioro Pend Oreille, gdzie czekał na niego gigantyczny Esox lucius.
Departament Rybołówstwa i Łowiectwa Idaho potwierdził oficjalnie, że był to największy okaz z rodziny Esocidae (szczupakowate) od 2020 roku.
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O szczegółach poinformował portal Idaho Statesman. Zagraniczne medium skontaktował się z Hicksem, który ujawnił, ile mierzył E. lucius.
Miał długość aż 126,4 centymetra. To więcej niż szczupak pospolity, którego sześć lat temu złowił Scott Blahnik z Idaho – ryba, którą wyciągnął z jeziora Coeur d’Alene, miała 124,5 centymetra.
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Przy okazji wyczynu, którego dokonał mieszkaniec Post Falls, warto wspomnieć o rekordach, które pobite zostały dawno temu, a jednak nikt nie jest w stanie ich przebić. Oto one:
Instrukcja (od lewej): nazwa ryby, waga, dane wędkarza, rok i miejsce połowu.
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