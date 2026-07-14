Wzrost przestępstw o 30 procent. Pokrzywdzonymi są głównie Ukraińcy

Wiceminister w rozmowie z TVP Info zaalarmował, że zauważalny jest wzrost przestępstw z nienawiści. Wskazał, że w 2024 r. odnotowano ich 760 a w 2025 r. niemal 1200. To wzrost o ponad 30 procent.

Atak na Ukrainki w Bielsko-Białej

Czesław Mroczek odniósł się do wydarzeń, które ostatnio miały miejsce. Stwierdził, że wydarzenie w autobusie, które miało miejsce w Bielsku-Białej jest „niedopuszczalnym przejawem agresji i napaści, który zapewne wyczerpuje znamiona czynu karalnego".

Chodzi o atak na młode Ukrainki, które podróżowały w niedziele autobusem numer 8 w Bielsku-Białej. Mężczyzna zaczął kierować wulgarne i ksenofobiczne przezwiska wobec młodych Ukrainek, które zdążyły nagrać całą sytuację na telefon komórkowy. Policja schwytała mężczyznę, który jak się okazało jest kierowcą miejscowego MZK. Od dłuższego czasu przebywa jednak na zwolnieniu lekarskim.

Wtargnięcie do biura w Poznaniu

Wiceminister skomentował również ostatnie wydarzenia, które miały miejsce w Poznaniu. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy wtargnęli do biura ukraińskiej firmy chcąc sprawdzić, czy zatrudnieni tam pracownicy wspierają Stepana Banderę. Nagranie również trafiło do sieci. Mężczyźni zostali zatrzymani przez policję i usłyszeli zarzuty. Byli to aktywiści wspierający Ukraina, Grzegorza Brauna oraz Janusza Korwin-Mikkego

Co na to prawo karne

W polskim prawie karnym mowa nienawiści oraz hejt nie są bezpośrednio penalizowane, ale takie zachowania wyczerpują znamiona innych przestępstw takich jak np. zniesławienie czy znieważenie innej osoby.

Zgodnie z art. 212 § 1 Kodeksu karnego, kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

W myśl art. 216 § 1 Kodeksu karnego, kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Roszczenia w procesie cywilnym

Warto również pamiętać, że osoby poszkodowane mogą dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu cywilnym. Zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego, dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Warto wspomnieć, że katalog tych czynów jest katalogiem otwartym, jeśli osoba pokrzywdzona uzna, że jego dobra osobiste zostały naruszone, może dochodzić swoich racji w postępowaniu sądowym.

Czytaj też:

14 mln wyświetleń i lawina komentarzy. To nagranie podzieliło Polaków Czytaj też:

Czarnek składa uchwałę w Sejmie. „Dla Ukrainy nie ma miejsca”