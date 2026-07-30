Co spadło pod Tarnawą-Kolonią? Nowe ustalenia po nocnym incydencie

Pojawiły się nowe ustalenia dotyczące obiektu, który rozbił się w okolicach miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim. Według informacji Wirtualnej Polski mogła to być rosyjska rakieta. Oficjalne badania zabezpieczonych szczątków nadal jednak trwają.

Nieoficjalnie: Mogła to być rosyjska rakieta

– Wszystko wskazuje na to, że to była rosyjska rakieta – przekazała Wirtualnej Polsce osoba z rządu. Na miejscu pracują pirotechnicy, którzy mają ustalić rodzaj i pochodzenie obiektu.

Analitycy śledzący przebieg rosyjskich ataków na Ukrainę zwracają uwagę, że w polską przestrzeń powietrzną mógł wlecieć pocisk manewrujący Ch-101. To rakieta powietrze–ziemia wykorzystywana przez rosyjskie lotnictwo do atakowania celów na terytorium Ukrainy. Tej wersji służby dotychczas oficjalnie nie potwierdziły.

Obiekt spadł na niezamieszkanym terenie w pobliżu Tarnawy-Kolonii. W miejscu uderzenia powstał duży lej, a wokół odnaleziono fragmenty, które zostały zabezpieczone do badań. Wcześniej w części województwa lubelskiego uruchomiono syreny alarmowe.

Kosiniak-Kamysz: Niezwykle ciężka noc

Do nocnych wydarzeń odniósł się minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że sytuacja była poważnym sprawdzianem dla systemów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej. – Niezwykle ciężka noc dla naszej obrony powietrznej, systemów obserwacji i wykrywania zagrożeń – napisał szef MON.

Wicepremier podziękował Dowództwu Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych oraz wszystkim osobom, które obserwowały i analizowały wydarzenia nad Ukrainą i Polską. Zapewnił również, że informacje były na bieżąco przekazywane najważniejszym osobom w państwie.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że służby nadal ustalają, jaki dokładnie obiekt spadł pod Tarnawą-Kolonią. Ostateczne wnioski mają zostać przedstawione po zakończeniu badań zabezpieczonych fragmentów.

Donald Tusk odwołał zaplanowaną wizytę

W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej premier Donald Tusk zmienił swoje plany na czwartek. Szef rządu odwołał wizytę w Stroniu Śląskim, gdzie razem z Marcinem Kierwińskim i Jakubem Rutnickim miał odwiedzić miejscowy stadion.

Decyzja ma związek z koniecznością koordynowania działań służb oraz wyjaśniania okoliczności nocnego incydentu.

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