Ambasador Polski w Rosji napadnięty. „Najpoważniejszy tego typu incydent od lat”

W niedzielę 16 listopada ambasador Polski w Moskwie Krzysztof Krajewski pojawił się w Sankt Petersburgu, aby spotkać się z rodakami z okazji Święta Niepodległości. Kiedy dyplomata udawał się na polskie nabożeństwo w towarzystwie konsula Jarosława Strycharskiego, został otoczony przez agresywnych manifestantów z antypolskimi i antyukraiński transparentami oraz hasłami – relacjonuje „Gazeta Wyborcza”.

Krajewski został werbalnie zaatakowany za to, że Polska pomaga Ukrainie. W pewnym momencie kilka osób próbowało uderzyć ambasadora. Musiała interweniował SOP. To był najpoważniejszy tego typu incydent od wielu lat. Rzecznik polskiej dyplomacji Maciej Wewiór potwierdził zdarzenie. Dodał, że podczas spotkania z charge d’affaire Rosji Polska wyraziła swoje oburzenie. Padło zapewnienie, że taka sytuacja „nie powinna mieć miejsca”.

Skandaliczny materiał rosyjskich mediów ws. ambasadora Polski Krzysztofa Krajewskiego

Sprawę odnotowały również lokalne rosyjskie media, głównie za sprawą kanału telewizyjnego „78”, zdaniem którego doszło do „skandalu”. Z jego perspektywy „aktywiści” mieli „prosić” Krajewskiego o wyjaśnienie, dlaczego władze polskie prowadzą politykę podwójnych standardów: z jednej strony deklarują dążenie do pokoju, a z drugiej finansują i zbroją Ukrainę. Dyplomata miał nie odpowiedzieć na pytanie, a ochroniarze mieli odepchnąć „aktywistów”.

W relacji nie wspomniano o fizycznej napaści na polskiego ambasadora. W materiale wideo widać jednak agresywną postawę „aktywistów”. Krajewski w pewnym momencie dzwoni na policję. „Aktywiści” zarzucili Warszawie, że ci nie tylko ingeruje w wojnę, ale też „od lat wykazuje wyraźny brak szacunku dla pamięci radzieckich żołnierzy, którzy zginęli podczas wyzwalania Polski od faszyzmu”.

Polska „nieprzyjaznym krajem”. Zarzuty o niszczenie rosyjskich pomników

Polska została nazwana „nieprzyjaznym krajem”. W materiale telewizji z Sankt Petersburga „aktywista” podpisany jako Wadim mówił o zniszczeniu ponad stu pomników „radzieckich żołnierzy-wyzwolicieli, którzy wraz z Polakami walczyli podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, wyzwalając polskie miasta”.

To propagandowy termin określający część II wojny światowej obejmujący okres od ataku Niemiec na ZSRR 22 czerwca 1941 r. do 9 maja 1945, czyli daty kapitulacji Niemiec i końca II wojny światowej, przyjmowanej przez ZSRR. Dalej rosyjski aktywista ubolewał, że „obecnie historia niestety się powtarza, ale Polska jest po stronie Niemiec”. Wadim na koniec powiedział, że polskie „pociski i broń zabijają niewinne dzieci”. Krajewskiemu ostatecznie udało się dotrzeć do bazyliki.

