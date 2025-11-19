Pilny ruch Sikorskiego. Chodzi o rosyjski konsulat

Radosław Sikorski po raz pierwszy od dziewięciu lat sprawowania urzędu szefa MSZ w środę 19 listopada wystąpił w Sejmie korzystając z artykułu 186 Regulaminu Sejmu. Ustęp drugi tego art. mówi o tym, że marszałek Sejmu udziela głosu ministrom „na danym posiedzeniu, poza kolejnością mówców zapisanych do głosu, ilekroć tego zażądają”. Wystąpienie Sikorskiego trwało 25 minut. Następnie szef polskiej dyplomacji pojawił się na konferencji prasowej.

Sikorski wspomniał, że po akcie dywersji na kolei „będą podejmowane stanowcze decyzje”. – W odpowiedzi na próbę podpalenia fabryki farb we Wrocławiu wiele miesięcy temu podjąłem decyzję o zamknięciu wtedy konsulatu Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. Później mieliśmy podpalenie wielkiego kompleksu handlowego przy ul. Marywilskiej. Wtedy podjąłem decyzję o dalszej redukcji obecności dyplomatycznej i konsularnej Rosji w Polsce – zaczął minister spraw zagranicznych.

Radosław Sikorski wycofał zgodę na funkcjonowanie ostatniego rosyjskiego konsulatu w Gdańsku

– Wycofałem zgodę na funkcjonowanie konsulatu rosyjskiego w Krakowie. No i zapowiedziałem wtedy, że będą kolejne decyzje, jeśli Rosja nie odstąpi od ataków dywersyjnych na Polskę. Rosja nie tylko nie odstąpiła, ale te ataki eskaluje. Jak powiedziałem w swoim przemówieniu, wtedy gdy intencją działalności szpiegowsko-dywersyjnej są ofiary w ludziach, wtedy nie mamy już do czynienia z dywersją, a wręcz terrorem państwowym – kontynuował Sikorski.

Szef MSZ podsumował, że „w związku z tym podjął już decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie rosyjskiego konsulatu, ostatniego, w Gdańsku”. Sikorski zapewnił jednak, że „to nie będzie nasza pełna odpowiedź”. Lider polskiej dyplomacji zakończył, że „zostanie to zakomunikowane stronie rosyjskiej oficjalną notą w ciągu najbliższych godzin”.

Rzecznik Władimira Putina o stosunkach Rosji z Polską. „Uległy całkowitej degradacji”

Do sprawy w rozmowie z rosyjskimi dziennikarzami odniósł się rzecznik Władimira Putina. Zdaniem Dmitrija Pieskowa „stosunki z Polską uległy całkowitej degradacji”. Rzecznik Kremla kontynuował, że to „przejaw polskich władz do zredukowania do zera wszelkich możliwości stosunków konsularnych lub dyplomatycznych z Rosją”. – Można tu wyrazić jedynie ubolewanie – ocenił Pieskow.

