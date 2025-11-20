Agresywny mężczyzna zaatakował funkcjonariuszy. W jego mieszkaniu znaleziono ciało kobiety

W czwartek 20 listopada podkarpacka policja wydała komunikat w sprawie jednej z interwencji. Jak podano, funkcjonariusze dostali zgłoszenie o agresywnie zachowującym się mężczyźnie, który zamknął się ze swoją matką w jednym z mieszkań w Sanoku. „Z uwagi na to, że w mieszkaniu włączył się czujnik gazu, istniało podejrzenie, że mógł odkręcić kurki z gazem, dlatego podjęto decyzję o wejściu do środka” – czytamy w komunikacie policji.

Agresywny mężczyzna ranił funkcjonariuszy. Strażak w szpitalu

Agresywny mężczyzna zaatakował ostrym narzędziem dwóch policjantów oraz strażaka. Policjanci użyli środków przymusu bezpośredniego, ale ponieważ nie przyniosło to odpowiednich skutków, zdecydowali się na użycie broni służbowej. „Mimo reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować. W mieszkaniu policjanci znaleźli ciało kobiety. Na miejscu trwają czynności” – podano dalej.

Głos w sprawie zabrał starszy kapitan Paweł Giba, oficer prasowy sanockiej straży pożarnej. – O godz. 10 zostaliśmy wezwani do asystowania przy otwarciu mieszkania na ulicy Sadowej. Ze zgłoszenia wynikało, że w mieszkaniu znajduje się mężczyzna z zaburzeniami i włączony jest detektor gazu – powiedział w rozmowie z tvn24.pl.

Jak dodał, w wyniku zdarzenia rannych zostało dwóch policjantów i jeden strażak, który ma ranę ciętą tułowia i ręki. Został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

