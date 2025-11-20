Policjanci mieli znęcać się nad bezdomnymi. Jedna z ofiar została spsikana gazem

Czynności wobec funkcjonariuszy prowadzono w środę (19 listopada) – w Koszalinie. Ich ofiarami miały być osoby znajdujące się w kryzysie bezdomności. Jak podaje rozgłośnia, zatrzymani to mundurowi z krótkim – kilkuletnim – stażem. To, co robili, określali ponoć mianem „świetnej zabawy”.

Źródło opisuje szczegółowo, na czym polegało znęcanie się. Policjanci mieli m.in. przebierać bezdomnych i wyśmiewać. Jeden z nich miał bez potrzeby (nic nie wiadomo o tym, by mężczyzna był agresywny, stawiał się itd.) potraktować gazem swoją ofiarę. Mundurowi podobno wszystko nagrywali smartfonami.

Jak przełożeni dowiedzieli się o tym, co za uszami mają funkcjonariusze? Doniósł na nich jeden z ich kolegów. Niebawem wszczęto działania – sprawą zainteresowało się Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, a także prokuratura.

Zachodnie Pomorze. Policjanci zatrzymani w Koszalinie mają poważne kłopoty

Jak dowiedziała się rozgłośnia, mundurowi wkrótce „mają usłyszeć zarzuty”. Ponadto „czeka ich wydalenie ze służby”.

O sprawie pisze także Polskie Radio 24. Redakcja podaje, że mowa o „zarzutach karnych”. Poza tym, jak dowiedziało się PR24, niezależnie od tego, co wykaże postępowanie śledczych, nie będą oni mogli wykonywać swojego zawodu.

