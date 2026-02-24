Prezes TV Republika kończy spekulacje ws. koncesji. „Zaproponowaliśmy uczciwe wyjście”

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na ostatnim posiedzeniu 18 lutego ponownie zajęła się wnioskiem TV Republika o rozłożenie na raty opłaty koncesyjnej. Decyzję stacji poparło dwóch członków, a dwóch kolejnych głosowało przeciwko, co oznaczało brak zgody. Sprawę skomentował w rozmowie z Wirtualnymi Mediami Tomasz Sakiewicz. – Zaproponowaliśmy uczciwe wyjście, które nie rodzi konsekwencji dla KRRiT podejmującej decyzję – zaczął prezes Telewizji Republika.

– Przecież to Krajowa Rada zaproponowała nam koncesję, rozpisując konkurs. Krajowa Rada zapewniła nas, że koncesja nie ma wad prawnych. Te zapewnienia były po ich stronie. KRRiT stała się stroną procesu, którego wszystkie konsekwencje mają spaść na nadawcę – kontynuował Sakiewicz. Szef TV Republika zwrócił uwagę, że w przypadku podtrzymania przez Naczelny Sąd Administracyjny decyzji WSA brakuje procedury dotyczącej zwrotu opłaty koncesyjnej.

Najnowszy komentarz prezesa TV Republika o sprawie koncesji. „Najlepiej nie płacić z góry”

– Osoby, które podejmują te decyzje, dostały rodzaj koła ratunkowego. Sąd pierwszej instancji podważył zasadność decyzji Krajowej Rady i całego procesu koncesyjnego, a nie tylko naszej koncesji. Najlepiej do wyroku sądu drugiej instancji ponosić bieżące opłaty, nie płacić z góry. Nie ma nawet drogi zwrotu tych pieniędzy. Nie dostaliśmy żadnego wyjaśnienia, w jaki sposób mogliby nam zwrócić pieniądze za koncesję – mówił Sakiewicz.

Prezes Telewizji Republika podkreślił, że „przez pierwsze miesiące nadawania, jak nie lata, nadawca ponosi ogromne koszty”. – Ludzie muszą kupić anteny, trzeba ich do tego zachęcić i przeszkolić. Multipleks jest nadawany w paśmie VHF, więc nie wszystkie anteny się do niego nadawały. Musieliśmy zrobić gigantyczną, wartą majątek promocję wśród ludzi, aby nauczyli się nas odbierać. Ponieśliśmy ogromne koszty – tłumaczył Sakiewicz.

TV Republika bez koncesji? Prezes Tomasz Sakiewicz o KRRiT: Jeżeli się uprą, to oczywiście dopłacimy

Szef TV Republika ocenił, że „zdaje sobie sprawę, że wyjście jego stacji z ósmego multipleksu może oznaczać koniec MUX-8”. – Próbujemy znaleźć dla wszystkich stron racjonalne wyjście z tej sytuacji, ale widzę, że zamiast zdrowego rozsądku tutaj dominuje polityka i emocje. Jeżeli się uprą, żebyśmy dopłacili resztą opłaty koncesyjnej, to oczywiście dopłacimy – podsumował Sakiewicz. Prezes Telewizji Republika zakończył, że jego stacja „ponosi konsekwencje i opłaty za coś, czego nie będzie miała”.

