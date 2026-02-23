Rośnie konkurent dla TV Republika i Kanału Zero TV? Ujawniono kulisy powstawania nowej stacji

Kanał informacyjno-publicystyczny Newsmax rekrutuje osoby do pracy w Polsce. Stacja działalność w USA rozpoczęła w 2014 r., jako konkurent prawicowego kanału Fox News. Słynie tam z teorii spiskowych i silnego wsparcia dla Donalda Trumpa. Stacja ma być konkurentem dla TV Republika i wPolsce24, albo powstającego Kanału Zero TV. Przedstawiciele kanału podali nowe informacje w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

Jak zaznaczono „Newsmax Polska będzie stacją działającą jako niezależny podmiot na podstawie franczyzy amerykańskiej stacji Newsmax”. „Polska będzie pierwszym rynkiem w Unii Europejskiej, na którym Newsmax uruchomi lokalny kanał informacyjny w ramach szerszej ekspansji na Europę, po udanym uruchomieniu kanału Newsmax Balkans we współpracy z Grupą Telekom Srbija” – dodano. Rozpoczęcie nadawania kanału planowane jest na drugi kwartał 2026 roku.

Newsmax Polska chce konkurować z TV Republika i Kanałem Zero TV. Nadawca odkrył karty

Przedstawiciele Newsmax Polska podkreślają, że stacja „będzie produkowana przez lokalny zespół polskich dziennikarzy i producentów, w języku polskim, ze studiów w Warszawie”. Kanał ma wykorzystywać nowoczesne technologie produkcyjne, w tym standard 4K. Jeśli chodzi o dostępność, to będzie go można odbierać „za pośrednictwem odpowiednich platform telewizyjnych i internetowych”. Aktualnie trwają negocjacje z partnerami dystrybucyjnymi.

Newsmax Polska ma „wyróżniać się na tle innych telewizyjnych kanałów informacyjnych połączeniem międzynarodowego doświadczenia medialnego z silnym lokalnym zespołem redakcyjnym, a także polityką redakcyjną opartą na profesjonalnym, zrównoważonym i odpowiedzialnym dziennikarstwie”. Stacja chce „przyczynić się jednocześnie do dalszego rozwoju nowoczesnego, profesjonalnego i konkurencyjnego rynku mediów informacyjnych w Polsce”.

