Tusk zwołuje wieczorną naradę. Trwa spór o Polskę 2050

Premier Donald Tusk zwołał na niedzielny wieczór naradę z udziałem Włodzimierza Czarzastego i Władysława Kosiniaka-Kamysza – ustalił Onet. Temat rozmów nie został ujawniony. – Panowie spotkają się jeszcze dziś wieczorem – przekazał informator portalu.

Narada w cieniu konfliktu w Polsce 2050

Spotkanie odbędzie się w momencie narastających napięć w koalicji. Media informowały wcześniej, że Szymon Hołownia próbuje odzyskać kontrolę nad klubem Polski 2050. Według rozmówców portalu były marszałek może już dysponować większością pozwalającą podważyć przywództwo Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

Hołownia miałby być również gotowy do wejścia do rządu i objęcia stanowiska wicepremiera. Donald Tusk mógłby przychylnie patrzeć na taki scenariusz ze względu na trudne relacje z obecną przewodniczącą Polski 2050, która wielokrotnie publicznie krytykowała działania koalicji.

Pełczyńska-Nałęcz nazwała doniesienia o możliwej umowie z Hołownią „superobciachem”. Sugerowała, że chodziłoby o polityczny handel stanowiskami i próbę usunięcia jej z rządu.

Temat rozmów pozostaje nieznany

Nie wiadomo, czy sytuacja w Polsce 2050 rzeczywiście znajdzie się w programie wieczornej narady. Jeden z polityków koalicji przekonywał Onet, że podobne spotkania odbywają się regularnie. – Nie ma w tym nic nadzwyczajnego – stwierdził.

Moment narady jest jednak szczególny. Oprócz konfliktu w Polsce 2050 w obozie rządzącym pojawiają się doniesienia o możliwych zmianach personalnych i nowym ułożeniu współpracy między koalicjantami. Doniesienia medialne o tych zmianach ostro skomentowała wcześniej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

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