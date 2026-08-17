Jeśli nie Tusk, to kto? Ankietowani wykręcali się od odpowiedzi

Pracownia SW Research na zlecenie portalu Zero.pl zapytała Polaków o potencjalnego następcę Donalda Tuska w roli szefa rządu. Niektóre nazwiska pojawiające się w odpowiedziach mogły zdziwić.

Sondaż. Kto mógłby zastąpić Donalda Tuska?

„Kto Twoim zdaniem mógłby w przyszłości zastąpić Donalda Tuska na stanowisku premiera?” – pytali ankieterzy. Najwięcej głosów uzyskał wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. Jego osobę wskazało 24,7 proc. osób.

Drugi w rankingu był inny wicepremier, Władysław Kosiniak-Kamysz. Szefa PSL i ministra obrony narodowej wskazywało 8 proc. odpowiadających. Trzecie miejsce zajął Szymon Hołownia, były lider Polski 2050 i były marszałek Sejmu. Uzyskał 6 proc. głosów.

Na kolejnych miejscach uplasowali się politycy, którzy nieco odstają rozpoznawalnością i kalibrem od trzech wcześniejszych.

Zaskakujący potencjalni następcy Tuska

Wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka uzyskała 4,4 proc. głosów, a rzecznik rządu Adam Szłapka 2,9 proc.

Większość internautów nie widziała jednak następcy dla Donalda Tuska w wymienionej wyżej grupie. Aż 23 proc. badanych w odpowiedziach podało inną osobę. 31 proc. stwierdziło, że nie ma zdania w tej sprawie.

Badanie zostało zrealizowane 12 sierpnia 2026 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI – Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 801 ankiety z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy – próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

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