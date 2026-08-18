Prawie połowa Polaków chce dymisji Kierwińskiego. Nowy sondaż

Uczestnicy badania United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski byli pytani, czy Marcin Kierwiński powinien podać się do dymisji lub zostać odwołany przez premiera Donalda Tuska. Odpowiedzi pokazują wyraźną przewagę zwolenników odejścia ministra.

Polacy chcą dymisji Kierwińskiego

Odpowiedź „zdecydowanie tak” wybrało 28,3 proc. ankietowanych, a „raczej tak” 17,6 proc. Łącznie za odejściem Kierwińskiego opowiedziało się więc 45,9 proc. badanych.

Pozostania ministra na stanowisku chce 28,9 proc. respondentów. W tej grupie 20,5 proc. wybrało odpowiedź „raczej nie”, a 8,4 proc. „zdecydowanie nie”. Zdania w sprawie przyszłości szefa MSWiA nie ma 25,2 proc. uczestników sondażu.

Wyborcy rządu bronią ministra

Wyniki zmieniają się diametralnie po uwzględnieniu preferencji politycznych ankietowanych. Wśród wyborców koalicji rządzącej tylko 8 proc. chce odejścia Kierwińskiego, natomiast 67 proc. uważa, że powinien pozostać na stanowisku. Jedna czwarta nie ma zdania.

Wśród sympatyków opozycji dymisji lub odwołania ministra chce aż 77 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest zaledwie 4 proc., a 19 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Za odejściem Kierwińskiego opowiedziało się również 73 proc. wyborców Konfederacji. Tylko 2 proc. chce jego dalszej pracy w MSWiA, natomiast 25 proc. nie ma zdania.

Minister krytykowany jest w ostatnim czasie między innymi za sposób informowania mieszkańców po wtargnięciu rosyjskiej rakiety oraz sprawę Szpitala Południowego w Warszawie. Respondentów nie pytano jednak o powody ich oceny Kierwińskiego.

Politycy opozycji chcą dymisji Kierwińskiego

Od dłuższego czasu, w związku z kolejnymi aferami wokół rządu, politycy Prawa i Sprawiedliwości domagają się dymisji ministra Marcina Kierwińskiego. „Czy musi dojść do kolejnej tragedii? Czy dopiero w obliczu prawdziwego zagrożenia, zamachu lub ataku mamy przekonać się, że państwo nie było przygotowane? Czy Polacy muszą ucierpieć, żeby Kierwiński został wreszcie zdymisjonowany?” – komentuje w serwisie X wyniki sondażu poseł PiS Andrzej Śliwka.

„Każdy dzień, każda godzina, każda minuta z Marcinem Kierwińskim na czele MSWiA to niepotrzebne ryzyko dla bezpieczeństwa Polski i Polaków” – dodaje polityk.

Kolejne zarzuty wobec Kierwińskiego pojawiły się po poniedziałkowym załamaniu pogody na południu Polski. „Ponad 360 milionów złotych miało popłynąć do Głuchołaz na odbudowę po powodzi. Donald Tusk i Marcin Kierwiński ogłaszali sukces i przekonywali, że miasto będzie lepiej zabezpieczone” – zwraca uwagę posłanka PiS Katarzyna Czochara. Stwierdziła też, że „po jednej gwałtownej ulewie mieszkańcy znów walczą z wodą”.

„Tusk i Kierwiński powinni wyjaśnić, dlaczego mimo ogromnych środków mieszkańcy nadal nie mogą czuć się bezpiecznie” – dodała posłanka.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zrealizowano w dniach 7–9 sierpnia metodami CAWI i CATI na ogólnopolskiej próbie tysiąca osób.

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