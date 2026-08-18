Ulice zmieniły się w rwące potoki. Grad wielkości piłek pingpongowych

Silne opady spowodowały lokalne podtopienia na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Do godz. 16 dolnośląscy strażacy odebrali 145 zgłoszeń. Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach złotoryjskim (40), legnickim (30), bolesławieckim (19), zgorzeleckim (17) i lubańskim (13). W Zgorzelcu i okolicznych miejscowościach służby wypompowywały wodę z zalanych posesji. W Lubaniu ulice po ulewie przypominały rwące potoki. Nagrania pokazujące skalę żywiołu szybko pojawiły się w mediach społecznościowych.

Głuchołazy znów pod wodą. Potok wystąpił z brzegów

Trudna sytuacja panowała także na Opolszczyźnie. Do godz. 18 strażacy odnotowali 52 interwencje, w tym 35 w powiecie nyskim i 11 w prudnickim. Większość dotyczyła zalanych terenów i budynków. Służby usuwały też połamane konary drzew. Nie było osób poszkodowanych.

W Głuchołazach, dotkniętych powodzią w 2024 roku, intensywna ulewa ponownie doprowadziła do podtopień. Z miasta i okolic wpłynęło ponad 50 zgłoszeń, które przełożyły się na około 35 interwencji. Wody Polskie przekazały, że Potok Bodzanowski wystąpił z brzegów w Rudawie i Bodzanowie.

Grad wielkości piłek pingpongowych na Śląsku

W Chorzowie po nawałnicy ulice zalała woda, a od gradu zrobiło się biało. W Będzinie spadały kule lodu wielkości piłek pingpongowych. Grad pojawił się również w Świętochłowicach.

Po popołudniowych burzach w województwie śląskim uszkodzonych zostało 19 dachów budynków mieszkalnych. Strażacy odebrali ponad 250 zgłoszeń. Lotnisko Katowice działało bez zakłóceń, jednak przeszkoda na torach między Czechowicami-Dziedzicami a Pszczyną spowodowała opóźnienia pociągów Kolei Śląskich.

Alert RCB i ostrzeżenia IMGW. Wiatr do 90 km/h

RCB ostrzegło mieszkańców części województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego przed burzami, silnym wiatrem oraz intensywnym deszczem. Możliwe są przerwy w dostawie prądu.

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla części kraju. Prognozy wskazują na opady od 20 do 35 mm, porywy wiatru do 90 km/h i lokalny grad.

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