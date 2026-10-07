Andrzej Duda wystąpi w Jerozolimie. Wśród uczestników kontrowersyjne postacie

Konferencję NatCon 2026 organizuje w stolicy Izraela amerykański think tank Edmund Burke Foundation, założony w 2019 r. Kieruje nim izraelski konserwatywny filozof Joram Hazoni. Placówka jest blisko związana ze środowiskiem think tanku Heritage Foundation, do którego w styczniu dołączył polski polityk jako „wizytujący ekspert o wybitnym dorobku”.

Andrzej Duda wystąpi na konferencji w Jerozolimie. O czym będzie mówić?

W rozmowie z Polską Agencją Prasową dyrektorka biura byłego prezydenta Małgorzata Paprocka poinformowała, że Andrzej Duda weźmie udział w konferencji „wraz z kierownictwem Heritage Foundation”. Wystąpienie polityka odbędzie się w środę 7 października o godz. 9:00 podczas sesji plenarnej „Znaczenie 7 października”. W swoim przemówieniu ma mówić m.in. o „wartości suwerennego państwa narodowego i Trójmorzu, jako forum współpracy takich państw w Europie”.

Przypomnijmy, trzy lata temu, dokładnie 7 października palestyński Hamas najechał na południe Izraela, co rozpoczęło wojnę w Strefie Gazy. Zginęło wówczas około 1200 osób.

Co wydarzyło się w Izraelu 7 października?

Wśród tegorocznych prelegentów są m.in.: były szef niemieckiego kontrwywiadu Hans-Georg Maassen, o którym w ostatnim czasie zrobiło się głośno z powodu jego wypowiedzi typowych dla środowisk antysemickich i zwolenników teorii spiskowych, a także Harald Vilimsky z austriackiej skrajnie prawicowej partii FPO-e czy izraelski minister ds. diaspory Amichajm Sziklim oraz naczelny rabin miasta Safed, Szmuel Elijahu, który w 2023 r. mówił o użyciu bomby atomowej w Strefie Gazy.

„The Guardian” zwrócił uwagę, że w konferencji wezmą udział „skrajnie prawicowi politycy izraelscy, europejscy działacze, wobec których podejmowano działania dyscyplinarne w związku z zarzutami o antysemityzm, a także przedstawiciele chrześcijańskiego nacjonalizmu i skrajnej prawicy ze Stanów Zjednoczonych” .

Konferencja rozpoczęła się we wtorek i potrwa do czwartku.

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