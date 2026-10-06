Burza po słowach Tuckera Carlsona o Polsce. Ambasada domaga się przeprosin

Przypomnijmy, 2 października w trakcie wywiadu z brytyjskim politykiem Jacobem Rees-Moggiem amerykański publicysta odniósł się do ataku Hitlera na Polskę. Stwierdził m.in., że nie rozumie, dlaczego Wielka Brytania w ogóle wzięła udział w II wojnie światowej, ponieważ „obrona Polski przed inwazją nie była brytyjską sprawą” .

Uznał także, że „Hitler powiedział, że 15 proc. Polski należało kiedyś do Niemiec i zostało im przekazane na mocy traktatu wersalskiego. To było terytorium niemieckie z Niemcami” .

Szokujące słowa Tuckera Carlsona nt. Polski. Jest reakcja ambasady

5 października na te słowa publicysty zareagował przedstawiciel polskiej ambasady w Waszyngtonie. Napisał do Carlsona list otwarty, w którym domaga się od niego „publicznego wycofania skandalicznych wypowiedzi odnośnie do odpowiedzialności za wywołanie II wojny światowej i przeproszenia za znieważenie pamięci wszystkich ofiar hitlerowskiego terroru” .

Zdaniem Bogdana Klicha słowa Carlsona uzasadniające inwazję III Rzeszy, a także stwierdzenie, że Wielka Brytania nie powinna się angażować w wojnę, stanowią „kolosalną zniewagę dla milionów ofiar nazizmu, w tym setek tysięcy amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli lub zostali ranni podczas wyzwalania Europy spod okupacji III Rzeszy”.

„Jako amerykański dziennikarz, który korzysta z demokratycznego prawa do wolności słowa, stał się pan teraz apologetą Adolfa Hitlera. Czyniąc to, dopuszcza się Pan – niestety – całkowitego fałszowania udokumentowanych faktów historycznych” – dodał.

Klich podkreślił również, że „nazistowska propaganda nie może być rehabilitowana pod pozorem wolności słowa, a wolność słowa nie powinna służyć profanowaniu pamięci ofiar II wojny światowej” , a także, że „historii nie wolno zniekształcać. Ci, którzy nie potrafią pamiętać o przeszłości, są skazani na jej powtarzanie” .

Sikorski: „Frajerstwo naszej prawicy wobec swoich patronów nie zna granic”

Na wypowiedź Carlsona zareagował także Radosław Sikorski, nawiązując do wcześniejszej rozmowy publicysty z Andrzejem Dudą. „Przypominam, że to ulubieniec naszych suwerenistów, który dostąpił zaszczytu ekskluzywnego wywiadu z prezydentem Dudą. Frajerstwo naszej prawicy wobec swoich patronów nie zna granic” – przekazał wicepremier, szef MSZ.

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